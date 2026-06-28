公路局補助加碼徵大客車駕駛 最高領21.8萬元

想喝手搖飲又怕胖嗎？許多減重族群對精緻澱粉避之唯恐不及，減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，他看到一句「醫學上不建議吃精緻澱粉」的話語深有感觸。雖然精緻澱粉常被視為身材大敵，但蕭捷健認為只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。他強調，雖然自己不會將珍奶定義為健康食物，也不會鼓勵大家天天飲用，但重點在於如何聰明的調整，在維持體態的同時，也能享受生活。

2026-06-28 14:31