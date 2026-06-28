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公路局補助加碼徵大客車駕駛 最高領21.8萬元
客運駕駛缺1916人，為了吸引民眾擔任大客車駕駛，交通部公路局調高訓練期間每日生活津貼補助金額，預估最高可領新台幣21.8萬元，招募900名駕駛。
根據公路局統計，截至今年4月底，公路客運及市區客運大客車駕駛缺員1916人。
為了緩解客運駕駛人才荒，公路局祭出徵才補助，包含訓練費、訓練及考照期間生活津貼、穩定就業獎勵金等，並調高訓練期間每日的生活津貼補助上限，從原本的953元調高至984元，且採全額補助。
公路局指出，修正方案補助項目合計最高可達21萬8164元，包括大客車駕駛訓練費上限1萬4500元、訓練期間生活津貼上限5萬5104元、普大至職大期間生活津貼上限8萬8560元、穩定就業獎金上限6萬元，相較114年補助21萬3638元增加4526元。
公路局表示，預計整體經費約1億9000萬元，預估招募900名大客車駕駛，並將持續與勞動部合作研議相關條件爭取開放僑外生擔任駕駛工作。
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