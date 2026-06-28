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降為黃色警戒！萬里溪堰塞湖48小時內無溢流風險 若無降雨估10天後蓄滿水位

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
萬里溪堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，若未來無降雨，估10天後溢流。圖／林保署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，若未來無降雨，估10天後溢流。圖／林保署花蓮分署提供

中央災害應變中心今天下午召開萬里溪堰塞湖第四次工作會報，林業及自然保育署花蓮分署表示，依據目前蓄水情況及未來天候預測，堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，應變中心決議將原本紅色警戒調降為黃色警戒，持續觀察24小時。

花蓮分署長黃群策指出，萬里溪堰塞湖今天完成水位計裝設，截至下午2時，湖面高程約1066.5公尺，蓄水量約236.48萬立方公尺，占總庫容420萬立方公尺約56%。監測顯示，4小時內蓄水量增加約4萬立方公尺，依目前山區未來3天天氣型態以午後雷陣雨為主、降雨量有限來看，短期內尚無蓄滿溢流危險。

黃群策表示，若後續天氣穩定且無明顯降雨，依目前每天約增加20萬立方公尺蓄水量推估，堰塞湖約10天後才可能溢流；目前監測人員24小時掌握水位變化，一旦數據異常或出現快速上升情形，將立即通報相關單位應變。

指揮官季連成指示，堰塞湖紅色警戒調降到黃色警戒且維持24小時，原先研判24小時內蓄滿發布紅色警戒，不過疏散撤離工作都可在時間內完成，發布時間也改在12小時內。

針對警戒機制，黃群策表示，未來若水位升至1074公尺、距離蓄滿約100萬立方公尺時，將發布黃色警戒通知下游單位預作準備；若水位達1077公尺、距離蓄滿約50萬立方公尺，或研判24小時內可能溢流，則發布紅色警戒並啟動強制疏散撤離。

花蓮分署上午空勘時發現，堰塞湖蓄水增加幅度低於預期，且壩體下游河道出現細顆粒沉積及水質混濁情形，一度懷疑有滲流現象，不過依照後續空拍影像、降雨紀錄及水位變化分析後研判，目前未見明顯壩體滑動、滲流擴大或管湧徵兆。

分署指出，河水混濁較可能是壩體表層或周邊坡面遭雨水沖刷，或因上下游水壓差增加，導致部分細粒材料隨水流移動所致，目前堰塞湖潛在破壞模式仍以壩頂溢流為主，後續將持續密切監測。

另外，在空中勤務總隊協助下，成功大學防災團隊今天搭乘直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設，設備經校正後已正式運作，透過衛星系統每10分鐘回傳一次即時數據，並介接至林業保育署防災監測平台。

萬里溪堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，若未來無降雨，估10天後溢流。圖／林保署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，若未來無降雨，估10天後溢流。圖／林保署花蓮分署提供

成功大學防災團隊今天搭乘直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設。圖／林保署花蓮分署提供
成功大學防災團隊今天搭乘直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設。圖／林保署花蓮分署提供

成功大學防災團隊今天搭乘直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設。圖／林保署花蓮分署提供
成功大學防災團隊今天搭乘直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮

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