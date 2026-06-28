孩子哭到沒聲音…學者看監視器心碎 8成嬰兒猝死竟與睡眠環境有關

台灣面臨嚴重少子化問題，新生兒與年幼孩童死亡率備受關注。成大醫學院公衛學系教授呂宗學說，據統計發現，出生28至364天的後新生兒，與1至4歲孩童死亡率下降遲緩，主要是睡眠環境不安全，導致嬰兒猝死，多非醫療或疾病議題，而是照護觀念與整體社會安全文化問題，建議應有公衛護理師、助產士進入產婦家中，觀察居家環境，降低孩童猝死風險。

台北榮總今舉辦健康台灣深耕計畫、兒童死因研討會「守護兒童、拒絕傷害：台灣兒童死因探討與青少年自殺的辨識與防治」。呂宗學說，依國健署6歲以下兒童死亡原因回溯分析顯示，截至114年底累積討論900位死亡個案，其中事故傷害139位、交通事故37位、溺斃28位、跌墜23位、火災20位、窒息13位、中毒9位。

然而，5歲以下嬰兒猝死286位，其中有筆錄呼吸道遮蔽或阻塞110位，沒有上述筆錄但睡眠環境不安全119位，其他57位，統計80%嬰兒猝死與不安全睡眠環境有關，另不當對待如兒虐與疏忽等事故傷害41位。

呂宗學說，28天到364天後新生兒與1到4歲孩童死因，多與醫療無關而是與居家環境有關，常是睡眠環境非常糟糕，床鋪上堆滿了棉被，或是與大人一起睡覺，常不小心成窒息死亡。

「臨床上，不安全睡眠環境，造成嬰兒死亡案件，太多了、太多了。」呂宗學指出，臨床上有嬰兒睡覺時，因與爸爸同床卻被壓到，造成窒息死亡。還有一名嬰兒原本是阿嬤照顧，但阿嬤去煮飯，讓嬰兒獨自睡在床上，卻不慎滾落床鋪的縫隙，他就曾眼睜睜看著監視器中的孩童，因卡在縫隙中，從放聲大哭到漸漸沒有聲音死亡，「內心真的十分難過」。

呂宗學呼籲，應有公衛護理師、助產士到生產後的女性家中，至少探視兩次以上，觀察孕婦會不會哺育、帶小孩，孩子哭了會不會處理，睡眠環境如何等，甚至公衛護士探視後，也應有醫護團隊組成的諮詢團，教導產婦如何因應。

尤其是，現在家庭結構多為小家庭、雙薪家庭，父母白天上班，晚上帶孩子，真的會睡眠不足、壓力大，可能抱著孩子就睡著了，如果又不小心壓住孩子，在在增加孩童猝死風險。

衛福部社家署目前已擴大「育兒指導服務方案」，將所有育有6歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭納入服務對象，服務內容包括到宅育兒指導，如親職示範、餐點預備、家務指導、環境安全指導、親職諮詢等。

呂宗學呼籲，政府真的必須增加人力，如護理師或育兒指導員進入家庭，針對照護者無法提供安全睡眠環境的理由慢慢說服改變，家長應使用芬蘭箱，避免嬰兒睡覺時被大人壓到，並配置安全鎖，避免兒童開窗跌墜，降低孩童死亡機會。