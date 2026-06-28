快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

金曲37／蔡依林封后後首發文！金曲夜真實心境：像被抽空

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子哭到沒聲音…學者看監視器心碎 8成嬰兒猝死竟與睡眠環境有關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
成大醫學院公衛學系教授呂宗學說，出生28至364天的後新生兒，與1至4歲孩童死亡率下降遲緩，主要是睡眠環境不安全所致，建議應有公衛護理師、助產士進入產婦家中，觀察居家環境，降低孩童猝死風險。圖為嬰兒示意圖。本報資料照片
成大醫學院公衛學系教授呂宗學說，出生28至364天的後新生兒，與1至4歲孩童死亡率下降遲緩，主要是睡眠環境不安全所致，建議應有公衛護理師、助產士進入產婦家中，觀察居家環境，降低孩童猝死風險。圖為嬰兒示意圖。本報資料照片

台灣面臨嚴重少子化問題，新生兒與年幼孩童死亡率備受關注。成大醫學院公衛學系教授呂宗學說，據統計發現，出生28至364天的後新生兒，與1至4歲孩童死亡率下降遲緩，主要是睡眠環境不安全，導致嬰兒猝死，多非醫療或疾病議題，而是照護觀念與整體社會安全文化問題，建議應有公衛護理師、助產士進入產婦家中，觀察居家環境，降低孩童猝死風險。

台北榮總今舉辦健康台灣深耕計畫、兒童死因研討會「守護兒童、拒絕傷害：台灣兒童死因探討與青少年自殺的辨識與防治」。呂宗學說，依國健署6歲以下兒童死亡原因回溯分析顯示，截至114年底累積討論900位死亡個案，其中事故傷害139位、交通事故37位、溺斃28位、跌墜23位、火災20位、窒息13位、中毒9位。

然而，5歲以下嬰兒猝死286位，其中有筆錄呼吸道遮蔽或阻塞110位，沒有上述筆錄但睡眠環境不安全119位，其他57位，統計80%嬰兒猝死與不安全睡眠環境有關，另不當對待如兒虐與疏忽等事故傷害41位。

呂宗學說，28天到364天後新生兒與1到4歲孩童死因，多與醫療無關而是與居家環境有關，常是睡眠環境非常糟糕，床鋪上堆滿了棉被，或是與大人一起睡覺，常不小心成窒息死亡。

「臨床上，不安全睡眠環境，造成嬰兒死亡案件，太多了、太多了。」呂宗學指出，臨床上有嬰兒睡覺時，因與爸爸同床卻被壓到，造成窒息死亡。還有一名嬰兒原本是阿嬤照顧，但阿嬤去煮飯，讓嬰兒獨自睡在床上，卻不慎滾落床鋪的縫隙，他就曾眼睜睜看著監視器中的孩童，因卡在縫隙中，從放聲大哭到漸漸沒有聲音死亡，「內心真的十分難過」。

呂宗學呼籲，應有公衛護理師、助產士到生產後的女性家中，至少探視兩次以上，觀察孕婦會不會哺育、帶小孩，孩子哭了會不會處理，睡眠環境如何等，甚至公衛護士探視後，也應有醫護團隊組成的諮詢團，教導產婦如何因應。

尤其是，現在家庭結構多為小家庭、雙薪家庭，父母白天上班，晚上帶孩子，真的會睡眠不足、壓力大，可能抱著孩子就睡著了，如果又不小心壓住孩子，在在增加孩童猝死風險。

衛福部社家署目前已擴大「育兒指導服務方案」，將所有育有6歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭納入服務對象，服務內容包括到宅育兒指導，如親職示範、餐點預備、家務指導、環境安全指導、親職諮詢等。

呂宗學呼籲，政府真的必須增加人力，如護理師或育兒指導員進入家庭，針對照護者無法提供安全睡眠環境的理由慢慢說服改變，家長應使用芬蘭箱，避免嬰兒睡覺時被大人壓到，並配置安全鎖，避免兒童開窗跌墜，降低孩童死亡機會。

延伸閱讀

嬰兒入睡頻繁醒來 專家發現循環規律

全台歷史最悠久婦幼醫院變身 6科全女醫、兒童長照七大亮點一次看

基隆某幼兒園老師涉虐童 家長控訴大片瘀青 疑多童受害市府嚴查

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

中央氣象署下午15時43分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時13分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

拚命重訓健檢仍一片紅？醫揭高壓外食「2大血糖地雷」：如同做白工

現代上班族長時間久坐、外食比例高、飲食不規律，再加上身處高壓環境，經常在不知不覺中成為糖尿病與代謝症候群的高風險族群。家醫科醫師許書華近日在臉書粉專分享臨床案例，一名銀行業男主管長期飽受健檢報告糖尿病預警困擾，即便他平日保有規律的重量訓練習慣，體重依然不動如山。所幸後來他聽從醫師建議改變策略，不靠痛苦的挨餓節食，僅花8週微調飲食結構與運動後的營養補充，便成功從82公斤光速甩肉至74公斤。

珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

想喝手搖飲又怕胖嗎？許多減重族群對精緻澱粉避之唯恐不及，減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，他看到一句「醫學上不建議吃精緻澱粉」的話語深有感觸。雖然精緻澱粉常被視為身材大敵，但蕭捷健認為只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。他強調，雖然自己不會將珍奶定義為健康食物，也不會鼓勵大家天天飲用，但重點在於如何聰明的調整，在維持體態的同時，也能享受生活。

身體在求救？營養師揭「5種舌相」： 鮮紅刺痛恐自律神經失衡

你今天照鏡子觀察自己的舌頭了嗎？營養師高敏敏在臉書粉專發文分享，除了平時的口腔衛生習慣外，一個人的水分攝取、作息規律以及是否有「隱性營養不良」，其實都會直白地反映在舌頭的外觀上。高敏敏特別整理出5種常見的舌頭顏色與異常狀態，提醒民眾快拿起鏡子檢查，看看身體是否正在偷偷發出求救訊號。

慎防雷擊、低能見度 大雷雨狂炸雙北、桃園到18時39分

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午5時9分針對3縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台北市、新北市、桃園市，預估影響時間持續到晚間6時39分。

萬里溪堰塞湖48小時內無溢流風險 若無降雨估10天後蓄滿水位

中央災害應變中心今天下午召開萬里溪堰塞湖第四次工作會報，林業及自然保育署花蓮分署表示，依據目前蓄水情況及未來天候預測，堰塞湖未來48小時內暫無立即蓄滿溢流風險，應變中心決議將原本紅色警戒調降為黃色警戒，持續觀察24小時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。