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客運駕駛荒未解仍缺1916人 公路局徵才補助加碼每人最高領21.8萬
客運駕駛荒問題始終未解，業者減班、停駛虧損路線，截至今年4月，公路客運、市區客運的大客車駕駛仍缺1916人，交通部公路局表示，為吸引更多駕駛願意投入，今年補助徵才再加碼，包含訓練費、考照期間生活津貼、就業獎勵金等，每人最高可領21萬8164元，補助至明年2月底，預估可招募約900名駕駛。
客運業者長期面臨嚴重駕駛人力荒，衝擊業者減班、停駛虧損路線，根據公路局統計，截至今年4月止，公路客運及市區客運大客車駕駛缺員合計1916人；盡管今年駕駛荒相較去年同期缺額2281人，下降365人，但缺額仍多、減班與停駛潮情況未減。
為此，公路局持續祭出補助徵才吸引新血投入，除將補助方案延長一年，補助到明年年2月28日外，也配合2026年最低工資調升，提高訓練期間及考領職業大客車駕照期間的生活津貼，每人最高補助金額提高至21萬8164元，較去年加碼補助4526元。
公路局說明，因應2026年每月最低工資調整至2萬9500元，「訓練期間」及「持普通大客車駕照至考領職業大客車駕照期間」的每日生活津貼，從原先的953元調高至984元，並採全額補助。
公路局表示，總計整體相關補助項目合計最高可領21萬8164元，包含大客車駕駛訓練費上限1萬4500元、訓練期間生活津貼上限5萬5104元、普大至職大期間生活津貼上限8萬8560元、穩定就業獎金上限6萬元。
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