快訊

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

英國百歲人瑞長壽秘訣超反差！日常3習慣曝光 家人也傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健認為，只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。 示意圖／AI生成
減重醫師蕭捷健認為，只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。 示意圖／AI生成

想喝手搖飲又怕胖嗎？許多減重族群對精緻澱粉避之唯恐不及，減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，他看到一句「醫學上不建議吃精緻澱粉」的話語深有感觸。雖然精緻澱粉常被視為身材大敵，但蕭捷健認為只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。他強調，雖然自己不會將珍奶定義為健康食物，也不會鼓勵大家天天飲用，但重點在於如何聰明的調整，在維持體態的同時，也能享受生活。

蕭捷健醫師指出，如果真的想喝珍珠奶茶，最好的時機就是「放在運動後喝」，並搭配蛋白質。他認為，減重與飲食控制不應該搞到讓人沒辦法好好過日子。事實上，減脂過程中最可怕的並不是偶爾的一杯珍奶，而是那種「每天喝、加全糖、又長久坐不動」的習慣。透過「碳水循環」的概念，可以讓身體更有效地利用這些熱量，而不是讓它們變成負擔，讓飲控與生活品質達成平衡。

為什麼運動後是喝珍奶的好時機？蕭捷健解釋，碳水化合物並非完全不能碰，關鍵在於「要吃在身體會用掉它的時候」。當人體在運動之後，肌肉裡的肝醣會被消耗（不論是有氧或無氧運動），此時身體正處於準備「補貨」的狀態。在這個時機點攝取進去的碳水化合物，會被優先送往肌肉補成肝醣，而不是直接堆積在肚子上變成脂肪，這就是將營養引導至正確位置的關鍵。

針對坊間傳聞「運動後吸收會變好，吃精緻澱粉會變胖」的說法，蕭捷健直言這完全是迷思。他解釋，如果你沒有運動，那杯珍奶的熱量同樣會被身體全部吸收，而且是以「更多脂肪的形式」儲存起來。運動後吸收確實會變好，但那是因為肌肉急需能量修復，若能將碳水放在對的位置，身體就更有理由收下這些熱量。因此，與其擔心運動後的吸收，不如正視缺乏運動時攝取精緻澱粉的負面影響。

最後，蕭捷健分享了他個人若想喝珍奶時的「三原則」：無糖、鮮奶、運動後。選擇「無糖」是因為珍珠本身就帶有糖分；選擇「鮮奶」而非奶精，是因為奶精容易造成身體發炎，鮮奶至少還能提供蛋白質與鈣質；最後則是堅持「運動後」飲用，讓身體有理由代謝掉這些碳水。

珍奶 減重

延伸閱讀

日本夏天冰箱必備飲品是它 旅日10年網友解答：幾乎家家必備

睡覺真的能瘦嗎？藥師揭露：想減重，睡覺最重要！

【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

吃對油瘦小腹！日本名醫建議「多做一件事」燃燒頑固腹部脂肪

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

中央氣象署下午15時43分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時13分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

拚命重訓健檢仍一片紅？醫揭高壓外食「2大血糖地雷」：如同做白工

現代上班族長時間久坐、外食比例高、飲食不規律，再加上身處高壓環境，經常在不知不覺中成為糖尿病與代謝症候群的高風險族群。家醫科醫師許書華近日在臉書粉專分享臨床案例，一名銀行業男主管長期飽受健檢報告糖尿病預警困擾，即便他平日保有規律的重量訓練習慣，體重依然不動如山。所幸後來他聽從醫師建議改變策略，不靠痛苦的挨餓節食，僅花8週微調飲食結構與運動後的營養補充，便成功從82公斤光速甩肉至74公斤。

珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

想喝手搖飲又怕胖嗎？許多減重族群對精緻澱粉避之唯恐不及，減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，他看到一句「醫學上不建議吃精緻澱粉」的話語深有感觸。雖然精緻澱粉常被視為身材大敵，但蕭捷健認為只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。他強調，雖然自己不會將珍奶定義為健康食物，也不會鼓勵大家天天飲用，但重點在於如何聰明的調整，在維持體態的同時，也能享受生活。

身體在求救？營養師揭「5種舌相」： 鮮紅刺痛恐自律神經失衡

你今天照鏡子觀察自己的舌頭了嗎？營養師高敏敏在臉書粉專發文分享，除了平時的口腔衛生習慣外，一個人的水分攝取、作息規律以及是否有「隱性營養不良」，其實都會直白地反映在舌頭的外觀上。高敏敏特別整理出5種常見的舌頭顏色與異常狀態，提醒民眾快拿起鏡子檢查，看看身體是否正在偷偷發出求救訊號。

客運駕駛荒未解仍缺1916人 公路局徵才補助加碼每人最高領21.8萬

客運駕駛荒問題始終未解，業者減班、停駛虧損路線，截至今年4月，公路客運、市區客運的大客車駕駛仍缺1916人，交通部公路局表示，為吸引更多駕駛願意投入，今年補助徵才再加碼，包含訓練費、考照期間生活津貼、就業獎勵金等，每人最高可領21萬8164元，補助至明年2月底，預估可招募約900名駕駛。

萬里溪堰塞湖水位計今上午裝設完成 每10分鐘更新最新水位

為強化萬里溪堰塞湖即時監測與預警能力，林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面，經數據校正後，已正常運作開始監測湖區水位。後續透過衛星傳輸，預計每10分鐘將回傳最新水位資料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。