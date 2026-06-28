珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

想喝手搖飲又怕胖嗎？許多減重族群對精緻澱粉避之唯恐不及，減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，他看到一句「醫學上不建議吃精緻澱粉」的話語深有感觸。雖然精緻澱粉常被視為身材大敵，但蕭捷健認為只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。他強調，雖然自己不會將珍奶定義為健康食物，也不會鼓勵大家天天飲用，但重點在於如何聰明的調整，在維持體態的同時，也能享受生活。

蕭捷健醫師指出，如果真的想喝珍珠奶茶，最好的時機就是「放在運動後喝」，並搭配蛋白質。他認為，減重與飲食控制不應該搞到讓人沒辦法好好過日子。事實上，減脂過程中最可怕的並不是偶爾的一杯珍奶，而是那種「每天喝、加全糖、又長久坐不動」的習慣。透過「碳水循環」的概念，可以讓身體更有效地利用這些熱量，而不是讓它們變成負擔，讓飲控與生活品質達成平衡。

為什麼運動後是喝珍奶的好時機？蕭捷健解釋，碳水化合物並非完全不能碰，關鍵在於「要吃在身體會用掉它的時候」。當人體在運動之後，肌肉裡的肝醣會被消耗（不論是有氧或無氧運動），此時身體正處於準備「補貨」的狀態。在這個時機點攝取進去的碳水化合物，會被優先送往肌肉補成肝醣，而不是直接堆積在肚子上變成脂肪，這就是將營養引導至正確位置的關鍵。

針對坊間傳聞「運動後吸收會變好，吃精緻澱粉會變胖」的說法，蕭捷健直言這完全是迷思。他解釋，如果你沒有運動，那杯珍奶的熱量同樣會被身體全部吸收，而且是以「更多脂肪的形式」儲存起來。運動後吸收確實會變好，但那是因為肌肉急需能量修復，若能將碳水放在對的位置，身體就更有理由收下這些熱量。因此，與其擔心運動後的吸收，不如正視缺乏運動時攝取精緻澱粉的負面影響。

最後，蕭捷健分享了他個人若想喝珍奶時的「三原則」：無糖、鮮奶、運動後。選擇「無糖」是因為珍珠本身就帶有糖分；選擇「鮮奶」而非奶精，是因為奶精容易造成身體發炎，鮮奶至少還能提供蛋白質與鈣質；最後則是堅持「運動後」飲用，讓身體有理由代謝掉這些碳水。