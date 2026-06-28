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拚命重訓健檢仍一片紅？醫揭高壓外食「2大血糖地雷」：如同做白工

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，透過補充足夠的原型澱粉與優質乳清蛋白來修復身體，才是8周內逆轉體脂肪與糖化血色素紅字的關鍵。示意圖／Ingimage
專家提醒，透過補充足夠的原型澱粉與優質乳清蛋白來修復身體，才是8周內逆轉體脂肪與糖化血色素紅字的關鍵。示意圖／Ingimage

現代上班族長時間久坐、外食比例高、飲食不規律，再加上身處高壓環境，經常在不知不覺中成為糖尿病與代謝症候群的高風險族群。家醫科醫師許書華近日在臉書粉專分享臨床案例，一名銀行業男主管長期飽受健檢報告糖尿病預警困擾，即便他平日保有規律的重量訓練習慣，體重依然不動如山。所幸後來他聽從醫師建議改變策略，不靠痛苦的挨餓節食，僅花8周微調飲食結構與運動後的營養補充，便成功從82公斤光速甩肉至74公斤。

許書華醫師分享，這名銀行主管陳先生的生活，是許多高階經理人與白領階級的縮影。他平日總是在辦公室與無數的會議室之間穿梭，連好好坐下來吃頓飯都顯得奢求，為了節省時間，餐餐以精緻澱粉與高油脂的外食快速解決；到了假日，為了彌補平日緊繃的體力與心情，他又總會陪太太享受豐盛的大餐，攝取了過量的碳水化合物。在久坐、高壓、飲食失衡的生活型態交織下，他的血糖與體重日積月累地惡化。

令陳先生無比挫折的是，他其實一直都有持續重訓的習慣，甚至嘗試過各種直銷保健產品，但他的體重始終定格在82公斤，體脂率高達30%，健檢報告上的血糖與糖化血色素（HbA1c）更亮起一排刺眼的紅字，被健檢醫師給予明確的糖尿病警告。

究竟為什麼拚命重訓卻瘦不下來、血糖也降不下來？許書華從內分泌與激素平衡的角度一針見血地指出，長期處於工作高壓會使體內的「壓力荷爾蒙」皮質醇持續攀升，加上頻繁攝取精緻碳水化合物，在這種生理環境下，血液中長時間充斥著過高的胰島素。

許書華解釋，當身體長期處於高胰島素環境時，接收到的核心指令就是「儲存脂肪」。這時就算在健身房拚命做重量訓練，或是吃再多的高價保健品，只要源頭的「激素訊號」沒有被修復，減重與控糖努力都會事倍功半。

為了幫助陳先生打破這個惡性循環，許書華為他量身打造了全新的飲食策略。療程重點放在「重新建立正確的飲食結構」與「修復代謝訊號」，並落實以下2大調整心法：

策略一、原型澱粉取代精緻碳水：調整每天的主食選擇，每天精準挑選1到2種「原型澱粉」（如地瓜、芋頭、糙米等）來取代過去常吃的精緻白麵條、麵包。此舉是穩定血糖的關鍵，能有效降低胰島素大量分泌的頻報，進而重新啟動身體燃燒脂肪的開關。

策略二、微調運動後的營養補充：醫師發現陳先生過去運動前後補充的食物不甚理想，反而成為另一種隱形的血糖地雷。於是將其運動後的補充品改以優質的「乳清蛋白」為主，讓每一次的肌肉訓練都能真正轉化為修復組織、提升基礎代謝的助力。

透過這套飲食策略，陳先生的體重順利從82公斤降到74公斤，內臟脂肪大幅下降了3個單位，體脂率也從30%順利降至25%。許書華也藉此案例呼籲，肥胖與血糖問題往往是多種生活壓力交織的結果，唯有找對源頭精準微調，才能在兼顧生活品質的同時，找回輕盈與健康的身體。

運動 糖尿病 健康檢查 健康 健檢 健檢報告

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