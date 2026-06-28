萬里溪堰塞湖水位計今上午裝設完成 每10分鐘更新最新水位

為強化萬里溪堰塞湖即時監測與預警能力，林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面，經數據校正後，已正常運作開始監測湖區水位。後續透過衛星傳輸，預計每10分鐘將回傳最新水位資料。

林保署表示，萬里溪堰塞湖位於中央山脈深谷，先前只能仰賴林保署航遙測分署及運用無人機空拍影像判讀湖區狀況，但航拍與空拍均受天候影響，無法即時得知水位變化。因此林保署於發現堰塞湖後，即委請成大防災團隊整備水位監測設備，視天候情況及早投入現場監測。為完成此次任務，林業保育署、空勤總隊與成大學團隊等多次討論，於6月25日先進行空勘，確認湖區環境、飛航安全及設備投放位置。

林保署指出，此次投放裝設任務，原預定27日執行，但當日天候不佳因而延至今日，上午8時10分空勤總隊第一大隊第三隊、消防署特種搜救隊及成大團隊等8名人員搭乘直升機前往湖區，上午9時順利完成水位計裝設，9時15分已收到第1筆水位資料，並在林業保育署「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」介接完成，提供相關防災機關及民眾即時查詢。

花蓮分署指出，此次使用的水位計為日本台灣交流協會去年贈送，原使用於馬太鞍溪堰塞湖水位監測，在完成階段性任務後由成大防災團隊回收及整修，此次再用於萬里溪堰塞湖，充分發揮裝備效益。後續也可結合氣象降雨、空拍觀測等，綜合研判堰塞湖狀況及風險。