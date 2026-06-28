快訊

金曲37／爆冷贏頑童被酸 GENBLUE幻藍小熊不忍了！4字嗆爆酸民

蝴蝶谷登山遇落石釀四死...檢方相驗死因曝光

伊朗外交部開罵！譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里溪堰塞湖水位計今上午裝設完成 每10分鐘更新最新水位

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

為強化萬里溪堰塞湖即時監測與預警能力，林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面，經數據校正後，已正常運作開始監測湖區水位。後續透過衛星傳輸，預計每10分鐘將回傳最新水位資料。

林保署表示，萬里溪堰塞湖位於中央山脈深谷，先前只能仰賴林保署航遙測分署及運用無人機空拍影像判讀湖區狀況，但航拍與空拍均受天候影響，無法即時得知水位變化。因此林保署於發現堰塞湖後，即委請成大防災團隊整備水位監測設備，視天候情況及早投入現場監測。為完成此次任務，林業保育署、空勤總隊與成大學團隊等多次討論，於6月25日先進行空勘，確認湖區環境、飛航安全及設備投放位置。

林保署指出，此次投放裝設任務，原預定27日執行，但當日天候不佳因而延至今日，上午8時10分空勤總隊第一大隊第三隊、消防署特種搜救隊及成大團隊等8名人員搭乘直升機前往湖區，上午9時順利完成水位計裝設，9時15分已收到第1筆水位資料，並在林業保育署「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」介接完成，提供相關防災機關及民眾即時查詢。

花蓮分署指出，此次使用的水位計為日本台灣交流協會去年贈送，原使用於馬太鞍溪堰塞湖水位監測，在完成階段性任務後由成大防災團隊回收及整修，此次再用於萬里溪堰塞湖，充分發揮裝備效益。後續也可結合氣象降雨、空拍觀測等，綜合研判堰塞湖狀況及風險。

堰塞湖 林保署 花蓮

延伸閱讀

萬里溪堰塞湖紅色警戒撤離185人 蓄水已達200萬噸「溢流時間曝光」

花蓮萬里溪堰塞湖潰決恐在「明晚至後天」 中央嚴密監控最新變化

雨量下修 花蓮萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

萬里溪堰塞湖蓄水逾233萬立方公尺 嚴防午後降雨衝擊

相關新聞

身體在求救？營養師揭「5種舌相」： 鮮紅刺痛恐自律神經失衡

你今天照鏡子觀察自己的舌頭了嗎？營養師高敏敏在臉書粉專發文分享，除了平時的口腔衛生習慣外，一個人的水分攝取、作息規律以及是否有「隱性營養不良」，其實都會直白地反映在舌頭的外觀上。高敏敏特別整理出5種常見的舌頭顏色與異常狀態，提醒民眾快拿起鏡子檢查，看看身體是否正在偷偷發出求救訊號。

客運駕駛荒未解仍缺1916人 公路局徵才補助加碼每人最高領21.8萬

客運駕駛荒問題始終未解，業者減班、停駛虧損路線，截至今年4月，公路客運、市區客運的大客車駕駛仍缺1916人，交通部公路局表示，為吸引更多駕駛願意投入，今年補助徵才再加碼，包含訓練費、考照期間生活津貼、就業獎勵金等，每人最高可領21萬8164元，補助至明年2月底，預估可招募約900名駕駛。

萬里溪堰塞湖水位計今上午裝設完成 每10分鐘更新最新水位

為強化萬里溪堰塞湖即時監測與預警能力，林業及自然保育署花蓮分署今上午由內政部空中勤務總隊協助，接運成功大學防災團隊至堰塞湖上空，透過人員吊掛垂降，順利將水位計設備投放於湖面，經數據校正後，已正常運作開始監測湖區水位。後續透過衛星傳輸，預計每10分鐘將回傳最新水位資料。

桃園復興綠竹筍評鑑、創意料理競賽 帶動拉拉山暑假美食觀光

桃園市復興區盛夏名產除了拉拉山水蜜桃，綠竹筍因高品質也受遊客喜歡，公所與復興區農會、農業局攜手今年綠竹筍評鑑及創意料理競賽成績揭曉，區長蘇佐璽歡迎大家到拉拉山選購、品嘗在地農產美食。

不滿被指「輸出鳳梨釋迦技術至中國」 台東地區農會提告捍衛名譽

陸委會副主委梁文傑提出「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」言論引發爭議，當時網路討論滯銷原因，有人引用台東地區農會赴大陸雲南參訪照片，指稱參訪團「輸出鳳梨釋迦種植技術至中國」。為此台東地區農會認為相關內容與事實不符、嚴重損害聲譽，昨晚出示報案單，強調已提告捍衛名譽。

行動電源急診室爆炸好驚險！ 醫揭5大NG行為：亂充電、帶電器可能釀災

彰化市漢銘基督教醫院急診室日前發生一起行動電源充電時冒煙、爆炸事件，所幸護理人員第一時間發現異狀，立即使用二氧化碳滅火器滅火、疏散病患，並將行動電源浸泡降溫，成功阻止火勢擴大，無人傷亡。這起事件也再次凸顯鋰電池產品在醫療環境中的潛在風險，除了危及病患生命安全，還可能在滅火過程中釋放有毒氣體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。