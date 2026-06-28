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台塑石化：29日凌晨1時起 汽柴油分別降1元、0.8元

中央社／ 台北28日電

台塑石化今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自6月29日凌晨1時起，汽、柴油每公升批售價格分別調降新台幣1元和0.8元，為連續第2週調降。市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，6月29日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95+無鉛汽油31.9元、98無鉛汽油33.9元，超級柴油29.3元。

台塑石化透過新聞稿表示，日前美國與伊朗和平談判取得進展，市場預期中東原油供應將逐漸回歸正常，促使上週國際油價續跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力，及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降汽、柴油價格。

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