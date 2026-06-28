不滿被指「輸出鳳梨釋迦技術至中國」 台東地區農會提告捍衛名譽

陸委會副主委梁文傑提出「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」言論引發爭議，當時網路討論滯銷原因，有人引用台東地區農會赴大陸雲南參訪照片，指稱參訪團「輸出鳳梨釋迦種植技術至中國」。為此台東地區農會認為相關內容與事實不符、嚴重損害聲譽，昨晚出示報案單，強調已提告捍衛名譽。

黃姓網友22日引用台東地區農會去年赴大陸照片，網路發文指稱「台東釋迦滯銷是因為國民黨帶隊把種植技術送給中國」。隔日台東地區農會在臉書發文澄清，強調「輸出鳳梨釋迦種植技術至中國」為不實訊息，照片遭人斷章取義。

農會當時說明，農會赴雲南參訪，主要是了解當地鳳梨釋迦生產及市場銷售情況，以作為未來產業發展與競爭策略研擬之參考，並非技術輸出。經實地考察後，他們認為，台東鳳梨釋迦在品質與品牌上仍具明顯競爭優勢。

農會也強調，請勿轉傳或散布不實訊息，若持續以本會照片造謠、影射或損害本會名譽，將依法追究相關法律責任。

由於相關言論仍持續流傳，台東地區農會報案處理，昨晚在官方臉書公告報案單，強調此內容與事實不符，已嚴重損害農會聲譽。農會表示，「本會絕不姑息任何惡意毀謗或散布不實訊息之行為，已正式向警方報案，並依法提出刑事告訴，循法律途徑追究相關責任」，請大家勿轉傳未經查證之訊息。