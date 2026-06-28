行動電源急診室爆炸好驚險！ 醫揭5大NG行為：亂充電、帶電器可能釀災

彰化市漢銘基督教醫院急診室日前發生一起行動電源充電時冒煙、爆炸事件，所幸護理人員第一時間發現異狀，立即使用二氧化碳滅火器滅火、疏散病患，並將行動電源浸泡降溫，成功阻止火勢擴大，無人傷亡。這起事件也再次凸顯鋰電池產品在醫療環境中的潛在風險，除了危及病患生命安全，還可能在滅火過程中釋放有毒氣體。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，醫院是高用電、高風險的特殊場所，不少民眾卻忽略就醫時的安全規範，尤其近年行動電源、鋰電池產品普及，若使用不當，不僅可能影響醫療設備運作，更可能危及病人與醫護人員安全。

李宜恭指出，最常見的就是民眾自行使用醫院插座替行動電源或手機充電。病床旁的插座主要是提供生命監測器、抽痰機等醫療設備使用，不少陪病家屬卻直接拿來替行動電源充電，有些甚至充電後便離開病床，萬一設備異常冒煙或起火，恐怕無法第一時間發現。

「如果真的有充電需求，最好先告知護理人員，也不要充電後人就離開。」李宜恭提醒，每家醫院管理規定不同，使用前應先詢問院方，避免增加安全風險。

除了行動電源外，急診與病房也常見民眾自行攜帶高耗電電器。李宜恭表示，有些準備住院的病患會攜帶吹風機整理頭髮，冬天天氣寒冷時，甚至有人帶電暖器到病房使用。由於這類設備耗電量高，若電路負載過大，可能增加用電安全風險。

李宜恭指出，醫院對所有電器設備都有嚴格安全管理，包括醫療設備、延長線、微波爐及電暖器等，都必須經過安全檢測才能使用，主要是考量電器本身安全性、耗電量以及電路負載能力，因此不建議民眾自行攜帶私人電器使用。

除了用電問題外，醫院內也常見其他影響醫療環境的NG行為。李宜恭說，例如攜帶氣味濃烈的食物，在病房食用臭豆腐、炸雞等重口味餐點，不僅容易影響其他病人休息，也可能引發抱怨。

此外，部分患者或陪病者攜帶刀具、打火機等危險物品進入醫院，也讓醫護人員提高警覺。尤其精神科或急診醫療現場，醫護人員都會特別留意是否攜帶具有攻擊性的器具，以維護就醫安全。

李宜恭分享，曾聽聞少數醫院發現有人將醫院當成施用毒品場所，誤以為在醫療院所內較不易被查獲，而進行吸毒、注射毒品等違法行為，不僅觸法，也嚴重危害院內公共安全。

李宜恭呼籲，醫院是提供病人治療的重要場所，每一項設備、每一處插座都有其醫療用途。民眾就醫或陪病時，應盡量減少攜帶非必要電器，若確實需要使用行動電源或其他電器設備，務必先向護理人員確認，避免因一時方便，反而造成公共安全危機。