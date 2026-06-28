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全台水庫估進帳3.7億噸 曾文及烏山頭蓄水率逾6成

中央社／ 台北28日電

全台各地降下豪雨，水庫大進補。經濟部水利署指出，自24日上午至28日上午，預估全台水庫入流量逾3.7億噸，曾文及烏山頭水庫蓄水率已突破6成；寶山及寶二水庫、永和山水庫、南化水庫蓄水率達100%。

根據水利署統計，24日上午7時至28日上午7時，估總降雨可提供全台主要水庫約3億7030萬噸水量，約2億5333萬噸已入庫。其中，曾文及烏山頭水庫預估總降雨入流量約為9140萬噸、石門水庫為6110萬噸、翡翠水庫為4480萬噸。

水利署指出，曾文及烏山頭水庫蓄水率已達61.5%；寶山及寶二水庫、永和山水庫、南化水庫蓄水率則達100%。

水利署官網顯示，截至今天中午12時，石門水庫、德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水率達9成以上。翡翠水庫蓄水率為89.27%、仁義潭水庫為85.10%與蘭潭水庫79.99%。

曾文 水庫 石門水庫

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