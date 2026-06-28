三鶯線試乘列車滴水 捷運局：長時間開門致空調冷凝水滴落

新北捷運三鶯線將於30日通車，新北市捷運局今天舉辦主題彩繪列車試乘活動，不過試乘過程中，車廂內出現滴水情形。新北市議員參選人吳昇翰表示，距離正式通車不到兩天，市府應把握最後檢測時間，全面檢視列車及相關設備，切勿因趕通車而犧牲搭乘品質；捷運局則回應，經查為空調冷凝水造成，屬活動特殊情境，與正式營運模式不同。

吳昇翰表示，今天外面天氣晴朗，但車廂內卻發生漏水狀況，導致地板積水，所幸此次僅為試乘體驗，能及早發現問題、及早改善。他呼籲，新北市府應立即針對三鶯線列車及相關設備進行全面檢測，務必在正式營運前完成改善，將最佳搭乘品質呈現給市民。

吳昇翰也表示，此次車廂滴水究竟屬於單一偶發事件，或是反映整體車廂設計、施工或維護上的系統性問題，仍有待捷運局進一步釐清，希望市府完善三鶯線整體營運品質，提供民眾更好的搭乘體驗。

新北市捷運局表示，今天三鶯線彩繪列車活動期間，列車出現滴水狀況，捷運局已立即清查原因。由於列車空調運轉時會產生冷凝水，今天因活動關係，列車停放在月台且車門開啟長達2個小時，加上車內外溫、濕度差異明顯，導致空調冷凝水量增加而產生滴水情形，屬活動特殊情境，與未來正式營運模式並不相同。