身體在求救？營養師揭「5種舌相」： 鮮紅刺痛恐自律神經失衡

你今天照鏡子觀察自己的舌頭了嗎？營養師高敏敏在臉書粉專發文分享，除了平時的口腔衛生習慣外，一個人的水分攝取、作息規律以及是否有「隱性營養不良」，其實都會直白地反映在舌頭的外觀上。高敏敏特別整理出5種常見的舌頭顏色與異常狀態，提醒民眾快拿起鏡子檢查，看看身體是否正在偷偷發出求救訊號。

根據高敏敏營養師的分析，當身體缺乏特定的微量元素或生活作息失衡時，舌頭通常會呈現以下5種不同的警訊：

一、裂紋舌（溝紋如乾裂土地）

如果舌頭表面出現深淺不一的溝紋，外觀看起來宛如缺水的乾裂荒漠，有時還會合併地圖舌或齒痕，這通常代表體內水分嚴重攝取不足，或是體內缺乏維生素B群（特別是B2與B12）以及微量元素「鋅」。這類人吃辛辣食物時容易感到刺痛或敏感，建議日常應多喝水，並適時補充B群與鋅。

二、蒼白舌（淡白毫無血色）

當舌頭顏色偏淡、偏白，看起來毫無紅潤血色，且平時容易伴隨疲倦、頭暈、手腳冰冷與注意力無法集中等現象時，這正是身體缺乏鐵質、維生素B12或葉酸的貧血徵兆。飲食上建議多補充牛肉、豬肝、蛤蜊、牡蠣與深綠色蔬菜，並搭配芭樂、奇異果等富含維生素C的水果來提升鐵質的吸收利用率。

三、鮮紅舌（異常紅且平滑刺痛）

若是舌頭顏色異常鮮紅，且表面看起來較為平滑，並伴隨灼熱、刺痛、反覆嘴破或嘴角炎，除了代表體內缺乏B群、葉酸與鐵質，更可能是自律神經失衡、長期壓力過大或睡眠品質不佳的慢性發炎警訊。建議補充雞蛋、肝臟、深綠色蔬菜、全穀雜糧與豆類來協助神經修復。

四、黃膩苔舌（厚黃且油膩感）

舌頭上覆蓋著厚厚的黃色舌苔，且表面看起來油膩，通常會伴隨口臭、口苦、早上起床頭腦昏沉有痰、胃脹打嗝或大便黏滯。這反映了身體正處於發炎狀態，可能與經常熬夜、作息不規律，或是胃食道逆流、消化功能較差有關。建議飲食應減少油炸與高糖，多補充薑黃、鳳梨與富含維生素C的蔬果抗發炎。

五、厚白舌苔（細菌大量堆積）

當舌面上覆蓋著一層白花花的厚舌苔，口臭與口腔異味明顯，甚至嘴巴時常感覺苦苦的。主要原因多為水分攝取不足、睡眠不夠、口腔清潔不佳，或是日常飲食中攝取了過多的精緻澱粉與甜食含糖飲料，導致細菌加速堆積。改善方式除了刷牙時要同步輕柔清潔舌苔，也應增加飲水量，並以高纖澱粉取代精緻澱粉。

高敏敏嚴正提醒，舌頭的外觀變化雖然是檢視日常生活習慣與營養狀況的實用工具，但絕對不能直接作為疾病的唯一診斷依據。民眾若發現自己舌頭的異常狀態持續超過2周仍未見改善，或者在觀察過程中發現舌頭伴隨有持久的疼痛、莫名的腫塊、長期的潰瘍、莫名出血甚至是吞嚥困難等嚴重危險因子，千萬不可自行買成藥塗抹或單靠飲食調整，應立即尋求耳鼻喉科、牙科或相關醫療專業進行全面性的評估，才能及早找出病因、對症下藥，切莫因輕忽小細節而延誤了黃金治療期。