又有強降雨訊號…時雨量恐達40至60毫米 北市港湖等為降雨熱區

氣象署稍早已發布北市全區大雨特報，受潮濕西南風影響，大氣環境不穩定， 目前評估台北市午後有強降雨訊號，時雨量有機會達40至60毫米，降雨熱區為北市的東南側行政區。

台北市災害防救辦公室表示，已通報各防災單位做好相關整備作業，也請各區公所透過里鄰系統將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，並進行巡檢及加強防護措施，提醒民眾預先整備，包括備妥沙包、測試防水閘門功能、將汽機車移至地勢高處等，若發生強降雨應即時啟動家戶應變措施，第一時間保全自身財物安全。

北市災害防救辦公室表示，連日雨勢易造成山區土石鬆軟，溪流水位亦極不穩定，因此多次呼籲民眾今明兩天周末假日暫勿前往山區及水域活動，但今日上午天氣放晴，可能有部分民眾還是上山或到水域遊玩，特別提醒這些民眾留意最新天氣訊息，儘速下山及遠離水域，以避免蝴蝶谷事件憾事再次發生。