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2歲童最久2周才排便 奇美醫：9成兒童因這原因便祕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院兒科部主治醫師胡婷勻表示，臨床上逾9成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最主要原因。記者萬于甄／攝影
奇美醫院兒科部主治醫師胡婷勻表示，臨床上逾9成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最主要原因。記者萬于甄／攝影

便祕不只是成人文明病，也是兒童最常見的腸胃問題之一。奇美醫院兒科部主治醫師胡婷勻表示，不少家長誤以為孩子每天排便才正常，卻忽略糞便型態、排便是否疼痛及是否出現「憋便」行為，若孩子害怕上廁所、食慾下降或刻意忍便，應及早就醫，多數經正確治療都能恢復正常排便習慣。

台南一名2歲男童因長期便祕就醫，排便時神情痛苦，最長1、2周才解便一次，甚至需靠浣腸才能排便，家長擔心罹患腸道疾病而就醫，經檢查診斷為功能性便祕及排便障礙，透過口服藥物、飲食調整及生活習慣改善後，症狀逐漸緩解，也不再抗拒上廁所。

胡婷勻指出，臨床上逾9成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最主要原因，若孩子每周排便少於3次、糞便乾硬如球、排便需用力且疼痛，甚至伴隨肛門出血、滲便等情況，且持續超過2周，就應儘速就醫。

她表示，孩子憋便多與曾有疼痛排便經驗、環境改變、貪玩或在學校不敢如廁有關；此外，蔬果、水分攝取不足，偏愛炸物、甜食、速食，或牛奶攝取過量，也會降低腸道蠕動，增加便祕風險。

胡婷勻表示，4至6個月開始添加副食品、戒尿布訓練期及剛入學階段，都是兒童便祕好發時期，且治療不能只依賴藥物，應搭配均衡飲食、充足水分及排便訓練，建議每天固定讓孩子坐馬桶5至10分鐘，尤其飯後是培養排便習慣的最佳時機。

胡婷勻也提醒，若新生兒出生48小時內未排胎便、出現血便、生長遲緩、嚴重腹脹，或便祕對治療反應不佳，應儘速就醫排除器質性疾病。此外，目前實證醫學並不建議將益生菌作為常規治療便祕方式，及早介入、規律治療，並以鼓勵代替責備，才是改善兒童便祕的關鍵。

台南

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