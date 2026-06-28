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影／連日豪雨打爛紅龍果花 嘉義太保農民忍痛整園割除欲哭無淚

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影

連日豪雨重創農作，嘉義縣太保市紅龍果園陸續傳出災情，開花期受豪雨沖刷，花朵無法授粉、腐爛，農民忍痛將所有紅龍果花割除，災情慘重欲哭無淚，由於後續仍需消毒整理，恐影響未來近3個月產量，初估災損面積已超過20%，農民盼中央盡速核定天然災害現金救助。

太保市果樹產銷第一班班長張榮庭說，連日雨水沖刷嚴重，紅龍果花無法授粉，須全部割除，還有部分花朵結果，但果實受黴菌感染，內部果肉逐漸腐爛，剖開即可看見「黑心果」，也要全部割除。另紅龍果根系因雨水沖刷裸露，遭太陽曝曬，會造成根系受損與死亡，須再整理復原。

太保市農會總幹事黃靜玉說，太保市種植約15公頃紅龍果，雖然紅龍果花朵外觀正常，呈現橙黃色，但花粉流失已無法授粉，再加上豪雨後，花朵受到太陽曝曬，所有花朵內部開始腐爛，後續須請植保機整園消毒，且再生長出來果實可能較小，恐影響未來近3個月產期。

縣府農業處統計，太保市農民反應紅龍果園傳出災損，受損面積約5公頃、受損程度超過20%，損害金額約57萬9千元。太保市長鄭淑分說，接獲農民反應後，立即統計災損面積及比例，上傳至農業災害即時災情通報系統，希望中央重視農業災損，盡速核定天災現金救助。

嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，部分花朵結果但受黴菌感染。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，部分花朵結果但受黴菌感染。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，根系遭雨水沖刷裸露，日曬恐造成根系受損與死亡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，根系遭雨水沖刷裸露，日曬恐造成根系受損與死亡。記者黃于凡／攝影

豪雨 紅龍果 嘉義

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