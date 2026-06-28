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高雄豪雨災損金額破5千萬 芭樂與木瓜最慘、雞隻死亡逾4萬隻

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大雨過後，酪梨掉落滿地。圖／高市農業局提供
大雨過後，酪梨掉落滿地。圖／高市農業局提供

受6月25日米克拉颱風外圍環流影響，旗山、美濃及內門等地時雨量超過100毫米，達超大豪雨等級。高市農業局統計至今日上午10時止，高雄農畜產業災損已達5098.5萬元，作物以芭樂、木瓜、香瓜、西瓜等瓜果類為主，另有畜牧場雞隻死亡逾4萬隻，已啟動「全品項」現金救助，7月10日前受理申報。

高市農業局指出，截至今日（28日）上午10時止，農產業災損4746.5萬元、畜牧業災損352萬元，農畜產業災損金額共計5098.5萬元。若依受損金額排序，農產主要受損作物為芭樂、木瓜、香瓜、西瓜；畜牧業災部分，包括畜牧場4場、雞隻死亡4萬2757隻，災害仍持續由各地公所查報彙整中。

美濃區栽種88公頃木瓜、木瓜損失慘重。農會總幹事鍾清輝說，這次受損的作物以瓜果類為主，損失最嚴重的是木瓜，初期外型看不出水傷，要放置一兩天過後才知道實際情況，根系泡水也會造成植株損傷。

農業局說，農業部已公告高雄為農產、畜產全品項現金救助區域，即日起至7月10日止受理農民申報。農產業受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，於截止日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助。

畜產業部分，請持身分證、印章、農會存款簿、畜牧場登記證影本、委託化製三聯單及災損佐證照片（如果要申請畜禽舍及堆肥舍救助者還需檢附建物使用執照影本）於截止日前向土地所在區公所申辦。

受豪大雨襲擊影響，木瓜落果後腐爛，依受損金額排序，目前屬於高雄市第二嚴重作物。圖／高市農業局提供
受豪大雨襲擊影響，木瓜落果後腐爛，依受損金額排序，目前屬於高雄市第二嚴重作物。圖／高市農業局提供

包括農產業損失達4746.5萬元，圖為長豇豆受損照片。圖／高市農業局提供
包括農產業損失達4746.5萬元，圖為長豇豆受損照片。圖／高市農業局提供

包括農產業損失達4746.5萬元，圖為茄子受損照片。圖／高市農業局提供
包括農產業損失達4746.5萬元，圖為茄子受損照片。圖／高市農業局提供

災損 高雄 美濃

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