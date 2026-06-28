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台鐵北回歸線站將重生 「光之森」車站明年下半年通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北回歸線站目前施工現況空拍。圖／鐵道局提供
北回歸線站目前施工現況空拍。圖／鐵道局提供

台鐵北回歸線車站設於日治時期，隨著產業轉型與公路交通發達，在2002年廢站，交通部鐵道局近年推動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，重新打造北回歸線「光之森」車站，預計2027年下半年啟用通車。

台鐵北回歸線車站在日治時期就已經設立，過去主要是為了中油溶劑廠與台灣水泥的貨運調度而生，可說是見證嘉義產業發展的重要推手，後來隨著產業轉型與公路交通發達，在2002年功成身退，成為老一輩鄉親心中的回憶。

鐵道局指出，近年藉由推動的「嘉義市區鐵路高架化計畫」，北回歸線車站將迎來復站重生，這次不再是過去隱沒在樹蔭下的小站，而是以現代化高架通勤車站的新面貌回歸，預計2027年下半年啟用通車。

鐵道局說明，北回歸線車站隸屬於嘉義市區鐵路高架化計畫C612標案，另包含嘉北高架車站、嘉義高架車站，共3項工程，總經費74.32億元，截至今年5月底進度達31.27%。

鐵道局表示，北回歸線車站為嘉義高架化的重要車站之一，目前車站機電工程正穩步推進，各機電系統逐步與土建工程介面協調、逐步完成配置，同時，車站設計延續「光之森」概念，結合智慧建築與綠建築。

至於什麼是「光之森」？鐵道局指出，其設計靈感來自阿里山的景觀，將山稜線、雲海與林相等自然元素融入設計，並以「日光」為核心理念，白天引入自然採光，夜晚則化身光盒地標。

北回歸線站目前各機電系統逐步與土建工程介面協調、逐步完成配置。圖／鐵道局提供
北回歸線站目前各機電系統逐步與土建工程介面協調、逐步完成配置。圖／鐵道局提供

北回歸線站目前各機電系統逐步與土建工程介面協調、逐步完成配置。圖／鐵道局提供
北回歸線站目前各機電系統逐步與土建工程介面協調、逐步完成配置。圖／鐵道局提供

台鐵 鐵路高架化 嘉義

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