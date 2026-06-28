三鶯線主題彩繪列車亮相 客家文化、新美館躍上車廂

新北捷運三鶯線將於6月30日正式通車，新北市捷運局今天舉辦三鶯線主題彩繪列車開箱活動，新北市長侯友宜開箱以「客家文化」及「新北市美術館」為主題設計的兩款彩繪列車。未來列車將採隨機方式行駛，希望民眾搭車時有如發現彩蛋般的驚喜，讓藝術融入日常通勤。

侯友宜表示，三鶯線通車後將有2個月的準備搭乘期間，今天特別開箱兩款主題彩繪列車。三峽、鶯歌擁有豐富的人文、歷史及藝術資源，包括客家文化園區、陶瓷博物館、新北市美術館，以及三峽、鶯歌老街等，希望透過主題列車展現地方文化特色，不僅提供便捷交通，也讓藝術走入市民生活。

侯友宜指出，客家文化主題列車以客家「耕讀傳家」精神為設計概念，融合藍染、五月雪桐花及大漢溪水紋意象，呈現當代客家美學；新北市美術館主題列車則運用大量銀白色系、光影折射及流動光軌設計，呼應新北市美術館建築外觀，象徵藝術能量沿著軌道延伸至城市各個角落。

捷運局表示，新北市美術館主題列車以「移動的美術館」為概念，車身線條呼應新北市美術館建築外觀，並融入美術館LOGO元素，列車行駛時交錯延伸的線條猶如流動條碼，象徵進入藝術世界的入口，也串聯三鶯文化廊帶與市民日常生活，讓列車成為城市中的流動藝術。

新北市立美術館指出，彩繪列車色彩採用新北市美術館品牌色系，以高飽和色彩提升視覺張力，希望民眾在移動過程中也能感受藝術陪伴。車廂內部也延續相同設計概念，以「票卡」作為設計靈感打造把手吊環，並在吊環設置QR Code，乘客可連結至新北市美術館展覽資訊、公共藝術作品及AR濾鏡等內容，讓捷運不只是交通工具，也成為認識藝術文化的入口。

侯友宜表示，兩款主題彩繪列車未來將採隨機方式行駛，希望市民搭乘時能有驚喜感，在享受便捷交通與安全品質之餘，也能體驗藝術融入生活。

三鶯線彩繪列車車廂吊環以票卡為設計靈感，並設置QR Code，可連結新北市美術館展覽、公共藝術及AR互動內容。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左四）與出席貴賓共同為三鶯線主題彩繪列車開箱，宣布兩款主題列車未來將採隨機方式行駛。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線新北市美術館主題彩繪列車亮相，以光軌設計呼應新北市美術館建築意象，打造移動中的美術館。記者張策／攝影

新北市長侯友宜出席三鶯線主題彩繪列車開箱活動，表示希望透過彩繪列車，讓藝術融入市民通勤日常。記者張策／攝影