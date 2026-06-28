該稱美濃「水蓮」或「野蓮」 命名真的跟陳水扁、呂秀蓮有關？

國民黨市長參選人、立委柯志恩前往美濃勘查「水蓮」受損情況，引發外界議論「水蓮到底怕不怕水」及「到底該稱水蓮或野蓮」。美濃區農會總幹事鍾清輝說明，農會9年前獲得產地認證時曾經正名過，野蓮是客語發音，應該將作物稱為野蓮，比較契合在地特色與作物精神。

受米克拉颱風外圍環流影響，高雄農畜產業災損計5098.5萬元。其中立委柯志恩勘查水蓮田災情引發網友攻擊，另有農民及議員參選人說，柯志恩稱「水蓮」說法不對，且拿客家歌手林生祥「野蓮出庄」作品為證，強調「美濃人其實不喜歡講水蓮，應該是要講野蓮！」

很多超市產品外包裝都用「水蓮」這個名稱，多數餐廳菜單也是沿用這個稱呼，甚至美濃在地的客家餐廳也是寫水蓮，這樣外地人比較看得懂。

這項作物的學名為龍骨瓣莕菜，因為葉片小小的，像是蓮花葉子一樣的愛心型，在地人稱它是野蓮，但也有不少人稱為水蓮，美濃農會在2017年曾經為它正名，希望外界以野蓮取代水蓮。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，野蓮原本生長在中正湖（美濃湖）一帶，被視為在地野菜的一種，所以客語稱為「中正湖野蓮」，後期推廣上市後被改成水蓮，甚至外界出現穿鑿附會之說，以為這項作物的命名是在「陳水扁、呂秀蓮」兩人的名字之中各取一字，這種說法與在地認同不一致。

鍾清輝說，這個作物與地方關聯很大，客語發音為野蓮。此外，日本人稱呼棒球為「野球」，其實「野」字代表活力及美濃在地特色，當年才會積極推動更名，並將「美濃野蓮」註冊為產地團體商標。