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要出梅了颱風季接著來！專家：今年強聖嬰年颱風發展可能相當活躍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
降雨減少溫度回升，預估今天高溫31到33度，明起有機會出現局部36度以上高溫。本報資料照片
降雨減少溫度回升，預估今天高溫31到33度，明起有機會出現局部36度以上高溫。本報資料照片

隨鋒面向北緩慢移動，西南風水氣減少，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，梅雨真正告一段落，高壓來到夏季正常的位置上，緊接著就是颱風季。今年遇上強聖嬰年，颱風的發展可能會相當活躍，颱風會不會侵襲台灣還是要看當時實際大氣情況而定，颱風數量多不見得侵台數也多，但提醒大家隨時做好準備。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及及菲律賓東方至南海一帶，皆有「熱帶擾動」發展的跡象，但對台威脅言之過早，不確定性過大，需持續觀察。

中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，目前菲律賓西方、東南方各有一個低氣壓，未來主要在南邊移動，預估路徑偏西到菲律賓，再進入南海，不會影響台灣，強度須再觀察。

吳聖宇指出，今午後有機會在陸地上發展比較旺盛的熱對流系統，且隨南風往北擴散，中北部地區(尤其山區)、大台北、宜蘭到花蓮一帶要留意午後局部大雷雨出現。南部跟台東一帶今天的降雨也回歸午後雷雨，降雨偏向山區，平地可能有局部降雨但顯著減少。

明天太平洋高壓邊緣來到台灣附近，持續是偏南風環境，還是要注意午後局部大雷雨機會，中北部、東北部一帶機會高，仍有些不穩定，但慢慢回歸到夏季天氣型態。這一次鋒面北抬後，看起來太平洋高壓終於來到比較正常的夏季位置，大致應該可以確定真的要出梅了。

吳聖宇表示，降雨減少溫度開始回升，今天各地高溫31到33度，明天高溫升到32到35度，應該又會有局部36度以上高溫出現機會，夏天的感覺很快就會回來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風

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