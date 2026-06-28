下雨撐傘就夠了？醫曝真正淋濕「元凶」：鞋襪濕整天恐增香港腳風險

遇到下雨天，一般人都習慣出門順手拿把傘或穿上雨衣，避免淋成落湯雞，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，許多人即使帶了雨具，抵達目的地仍全身濕答答，真正的問題不只是雨從天上落下，側風吹雨、地面積水反彈、車輛濺水，以及雨衣袖口、領口、褲管滲水等細節，才是「濕身元凶」。

黃軒指出，許多人回到家或進辦公室後才發現，鞋子、褲管、背包、頭髮甚至袖口全都濕透，其中最需要注意的是雙腳，因為鞋襪一旦濕掉，往往一整天都難以乾燥。長時間處於潮濕環境，不僅令人感到不舒服，也可能增加足癬（香港腳）、皮膚浸潤、水泡等問題，若同時遇上低溫與強風，甚至可能提高失溫風險。

至於哪一種雨具防濕效果最好？黃軒表示，以整體防護能力來看，兩件式雨衣防濕效果最佳，幾乎可完整保護全身，特別適合騎機車或自行車通勤；其次是雨鞋，可有效避免雙腳泡水；防水背包或背包防雨套則能保護筆電、手機及重要文件。相較之下，長版雨衣雖然方便穿脫，但大雨或強風時，小腿與褲管仍容易被淋濕；至於雨傘，主要只能遮擋上半身，鞋子與褲子仍常遭雨水潑濕，防護效果相對有限。

針對不同通勤方式，黃軒也提出建議。若以步行為主，長版雨衣通常比單純撐傘更可靠，大雨時可再搭配雨鞋；騎機車則建議優先選擇兩件式雨衣搭配雨褲及雨鞋，才能提供較完整的防護。若平時經常攜帶筆電、相機等電子設備，也別忘了準備防水背包或防雨套，避免人沒淋濕，貴重物品卻先泡水。

黃軒提醒，真正增加身體不適與失溫風險的，往往不是下雨本身，而是長時間穿著濕衣、濕襪。因此，淋雨後應盡快更換乾燥衣物、擦乾身體及頭髮，必要時可洗個溫水澡，降低身體受寒及皮膚問題發生的機率。也建議下雨天若想將防護效果最大化，可搭配兩件式雨衣、雨鞋及防水背包，才能避免一路將濕冷帶進工作與生活中。