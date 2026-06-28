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豪雨狂炸全台！血庫拉警報 A、O及AB型血偏低 高雄O型血只剩3.5天求援

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
全台近日受豪雨災情，全台四個捐血中心血液庫存量急速見底，其中高雄捐血中心的O型血，庫存量僅剩3.5天，血液基金會緊急呼籲捐血人捐血，幫助急需輸血的病友。本報資料照片
全台近日受豪雨災情，全台四個捐血中心血液庫存量急速見底，其中高雄捐血中心的O型血，庫存量僅剩3.5天，血液基金會緊急呼籲捐血人捐血，幫助急需輸血的病友。本報資料照片

全台近日受颱風外圍環流及鋒面接近雙重影響，各地接連下起豪大雨，造成淹水災情，部分縣市更宣布停班停課，讓全台四個捐血中心血液庫存量急速見底，其中高雄捐血中心的O型血，庫存量僅剩3.5天，台北捐血中心和台中捐血中心的A型血和O型血的庫存量也只有4.2到4.4天的，均低於7至10天的血液安全庫存量。

血液基金會緊急呼籲捐血人可趁風雨漸歇之際，撥空就近至各地捐血站、捐血室或捐血車挽袖捐血，幫助急需輸血的病友。

缺血原因是全台近日連續暴雨，部分縣市傳出淹水災情而停班停課，造成部分捐血站暫停開放，街頭募血活動也被迫臨時取消，部分災民忙著清理家園，也因雨勢不斷，影響民眾出門捐血意願，進而導致各地捐血中心的血液庫存量急速下降，形成「水庫喝飽、血庫見底」的現象。

台灣血液基金會表示，血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。截至今天上午7時30分最新統計，全台血液庫存量包含已入庫尚未處理的血袋，除了B型血存量7.1天屬正常外，包括A型、O型及AB型都偏低，分別只剩4.7天、4.2天及4.8天。

若進一步以各捐血中心轄區的庫存量來看，高雄捐血中心的O型血僅有3.5天，台北捐血中心和台中捐血中心的A型血和O型血各只有4.2天到4.4天的庫存量。

為此，台灣血液基金會說明，若無法緊急補充醫療所需血液，中南部地區醫療用血恐面臨嚴重短缺，盼民眾多多捐血，「高溫擋不住熱情，大雨沖不散愛心」，請支援血庫。

捐血 高雄

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