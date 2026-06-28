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太熱了！ 環境部明首辦「40度極端高溫」跨部會兵棋推演

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
歐盟氣候監測機構日前指出，全球甫經歷有紀錄以來第二炎熱的5月，歐洲則遭遇異常提早來襲的熱浪侵襲。隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為全球的常態。圖／聯合報系資料照
歐盟氣候監測機構日前指出，全球甫經歷有紀錄以來第二炎熱的5月，歐洲則遭遇異常提早來襲的熱浪侵襲。隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為全球的常態。圖／聯合報系資料照

近期歐洲面臨破紀錄高溫熱浪，法國6月均溫刷新紀錄、單日高溫突破42度，更超過千所學校停課，連鐵路、電網都瀕臨極限，台灣今年5月也有多地改寫歷史高溫紀錄。由於高溫目前尚未納入「災害防救法」的法定天然災害，環境部明將啟動全國首場以「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵棋推演，將情境門檻一舉拉高到台灣尚未經歷、卻可能到來的極端熱浪。

環境部指出，由於高溫目前尚未納入「災害防救法」的法定天然災害，環境部已於4月27日順利完成規畫研討會，第二階段將邀集中央部會與地方政府，針對極端高溫衍生出的社會連鎖危機進行深度兵棋推演，包括模擬40度高溫連續3日所衍生的大量熱傷害就醫、停電、交通及軌道過熱等複合式衝擊，檢視中央與地方的分工及應變協調機制，也促使各部會及早盤點權責、超前整備，建立跨部門協同應變的默契與量能。

此外，另將於7月擇定一縣市政府，合作辦理首次跨部會及中央地方的高溫實兵演練，由地方主導現場應處及中央部會支援。本次演練的實戰成果與檢討經驗，未來將正式納入「第4期國家氣候變遷調適行動計畫」高溫專章，作為我國未來長期抗高溫的法定行動框架。

環境部指出，本次演練模擬台北市內湖區、新北市五股區、桃園市蘆竹區連續3日測得40度的高溫情境，造成複合型衝擊，中央與地方的分工與協調機制，聚焦「預防、減緩衝擊及跨部會協作」，集結中央與地方共34個機關同台演練。打破過去多以環保、氣象單位為主的格局，內政部（消防、警政、國土）、經濟部（能源、水利）、交通部、衛福部、勞動部職安署等部會司署，與台北市、新北市、桃園市政府一起參與應變。

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