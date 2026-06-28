降低設備故障機率！台鐵湖口站完成新電子聯鎖測試 67站待更新

台鐵公司今凌晨於湖口站就新建置電子聯鎖系統，完成「進路衝突」、「列車位置監視」、「ATP冒進號誌」、「站內調車」、「平交道停車模式」及「平交道一般模式」等6大安全功能測試。台鐵公司表示，預計68站已逾齡的繼電器聯鎖裝置全數更新後，可大幅降低號誌設備發生無預期故障的機率。

台鐵公司今凌晨於湖口站就新建置之電子聯鎖系統進行切換測試，在第三方獨立驗證與確認機構台灣德國萊茵(TÜV Rheinland Taiwan)全程見證下，由台鐵公司、西門子公司(Siemens)及中興工程顧問共同完成「進路衝突」、「列車位置監視」、「ATP冒進號誌」、「站內調車」、「平交道停車模式」及「平交道一般模式」等6大安全功能測試。

號誌聯鎖系統更新案，是台鐵電務智慧化提升計畫項下非常重要的子計畫，該案於2021年4月23日，正式決標給德商西門子交通運輸公司，預計將台鐵公司68站已逾齡的繼電器聯鎖裝置(Relay Interlocking)、轉轍器、計軸器、號誌機、電源設備等設施進行系統性更新，預期全部完成後將可大幅降低號誌設備發生無預期故障的機率，有效提升相關號誌設施的穩定性與可靠性，確保行車安全與效率。

今日凌晨展開的測試，採用「實車+實系統」方式進行現場切換測試，台鐵公司董事長鄭光遠及總經理馮輝昇全程在場督導相關測試的進行，德商西門子鐵道部門負責人Mr. Jens Nordmann也由德國總公司飛抵台灣全程參與首站的切換測試。最後在台灣德國萊茵詹家維總經理及中興工程顧問余遠添副總經理共同見證下，圓滿完成號誌聯鎖系統更新案首站切換測試。

台鐵公司董事長鄭光遠在測試完成後表示，非常感謝台鐵同仁和西門子公司全力投入，也感謝中興工程顧問及IV&V的協助，但本次的測試成功只是全案的開端，後續還有67站需要建置及測試，期待台鐵和西門子公司團隊能持續共同努力，確保本案如質如期完工，有效提升行車安全與效率。

台鐵公司今凌晨於湖口站就新建置電子聯鎖系統，完成6大安全功能測試。圖／台鐵公司提供

台鐵公司今凌晨於湖口站就新建置電子聯鎖系統，完成6大安全功能測試。圖／台鐵公司提供