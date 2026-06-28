野柳女王頭夜訪登場 250名日本業者考察包裝遊程

觀光署昨天攜手日本旅行業協會（JATA），邀日本旅遊業者夜訪位於新北市野柳的女王頭，希望業者能在返日後包裝新的旅遊產品，帶動日客來台。

夜訪女王頭活動從今天起登場，以「潮汐藝廊．雙后傳承」為主軸，將野柳地質公園打造為沉浸式夜間地景美術館，透過五大燈區，連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空的跨世代對話。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，與日本旅行業協會（JATA）合作邀請250名日本觀光業者來台，並在昨天安排先行考察夜訪女王頭活動。

觀光署表示，在這座以大自然為畫布所繪製出的光影盛典中，期盼參加的日本旅客能藉此機會親身體驗台灣全新之美與樂趣，並能將這份美好分享給家人與好友。

除了夜訪女王頭活動外，觀光署表示，日本各組團社負責人員也組團提前來台考察，造訪台中、台北等地景點，透過業者返日包裝台灣新旅遊產品，吸引日本旅客一來再來。

觀光署指出，有鑑於燃油附加費高漲，以及國際衝突所帶來的不安情緒，使得近期海外旅遊環境面臨嚴峻挑戰，陸續祭出高鐵買一送一優惠活動與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施，盼吸引旅客來台。