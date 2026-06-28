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衛福部擬擴大在宅醫療對象 石崇良：慢性心腎衰竭、COPD患者可能納入

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良（中）說，未來不排除腎衰竭、心衰竭、慢性肺阻塞肺病（COPD）也可能納入在宅醫療急性照護。在宅醫療學會創會理事長余尚儒（右）、現任理事長陳英詔（左）一同參與「第一屆亞太在宅醫療大會」。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良（中）說，未來不排除腎衰竭、心衰竭、慢性肺阻塞肺病（COPD）也可能納入在宅醫療急性照護。在宅醫療學會創會理事長余尚儒（右）、現任理事長陳英詔（左）一同參與「第一屆亞太在宅醫療大會」。記者沈能元／攝影

台灣邁入超高齡社會、急性病床需求升高，又面臨醫療人力緊縮。台灣在宅醫療學會舉辦「第一屆亞太在宅醫療大會」，希望2030年前在宅醫療應占醫療支出從不到1%提升至3%。衛福部石崇良今參加大會並受訪表示，台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求愈來愈高，往後更會擴大服務對象，相關經費還會增加。因此，學會期待在宅醫療經費占醫療支出達到，甚至超過3%，這是必然趨勢。

石崇良說，目前將關注如何把在宅醫療做得更好，今年5月推出提早出院模式，且除了肺炎、泌尿道感染、軟組織感染三類感染症外，已開放至全部感染症的急性醫護照顧，未來不排除腎衰竭、心衰竭、慢性肺阻塞肺病（COPD）也可能納入在宅醫療急性照護。

同時，再延伸到最末端安寧療護，目標是希望讓多數長者的最後一裡路可以在家中安然的度過。這個是整個在宅醫療照顧的願景，衛福部會持續與在宅醫療學會等各大體系一起來合作推動。

石崇良說，在宅醫療的擴大適用，很重要的就是人的問題，且目前人力十分吃緊，未來將以團隊方式，讓大家分工合作，今年更會搭配在宅醫療科技計畫，整合更多醫療科技，如監測、 遠距醫療等工具協助。

至於，衛福部下半年推出在宅癌症化療試辦計畫，石崇良說，癌症病人在宅化療在很多國家已在進行，以其他國家實施經驗，首先以醫師與病人的醫療共享決策進行，並不限於哪一個癌症，重要的是在安全情形下執行，所以第一次或第二次化療，仍選擇在醫院完成及觀察相關反應。

其次，病人、家屬都覺得治療沒有問題，再將後面療程移往家中，這個做法將合併人工血管的安全性、藥物選擇、遠距監測及醫療團隊的即時介入等配套措施。做法上與在宅住院概念相同。

石崇良說，一開始，大家當然會擔心執行上的困難性，但這些擔心都是好的，可以讓衛福部在執行時更穩健、更安全，然後一步一步往前，慢慢擴大讓更多的人受益。

在保險部分，衛福部下半年將上路的在宅癌症化療試辦計畫，但保險業者因沒有相關經驗發生率，無法設計相關保單。對此，石崇良說，衛福部將持續與金管會、相關保險業者討論。

而目前已有保險業者推出針對在宅醫療保險，石崇良說，部分保險業者，特別是有醫療機構的保險業者，他們更容易理解醫療現在所面臨的問題及需要，並與商業保險合作解決，推出新型保單。現在比較大的問題在於舊有保單如何保障民眾的權益及能夠適用，這是目前正在努力突破，希望很快可以有一些方向讓大家可以遵循。

衛福部 石崇良 患者

延伸閱讀

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