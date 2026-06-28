2026世界盃足球賽帶動激情經濟！十大熱門商機排行 保險套、交友軟體意外上榜

當數十億球迷為一顆足球瘋狂吶喊，帶動的早已不只是場上的勝負與榮耀，更是一股席捲餐飲、娛樂、夜生活與消費市場的「激情經濟」。2026世界盃足球賽（World Cup）於6月11日至7月19日舉行，今年亞洲焦點莫過於由森保一教練領軍的日本隊。在與世界排名第8的荷蘭隊戰成2:2，接著4:0大勝突尼西亞後，大批日本球迷湧入東京澀谷街頭歡呼，高喊「日本！日本！」更有人引用經典漫畫《足球小將》的名台詞「真正的比賽現在才開始！」展現對球隊晉級的期待。

除了球場上的精彩表現，場邊話題同樣吸睛。日本球迷看台上一幅因拍攝角度而被誤看成「SEX❤」的應援布條，在社群平台掀起熱議，意外讓足球、社交與「激情」話題成為焦點。若日本隊持續挺進淘汰賽，勢必將進一步推升亞洲觀賽熱潮與相關消費商機。

事實上，世界盃帶動的從來不只是收視率與討論聲量。從啤酒、宵夜、運動酒吧到旅宿產業，每逢大型國際賽事，球迷聚會、深夜觀賽與派對活動同步增加，也帶動約會、保險套等相關消費話題。像是加拿大多倫多近期推出6款世界盃限定保險套，以「攔住那些射門（Stop Those Shots）」等趣味標語引發熱議；台灣岡本則以足球元素結合捷運廣告與數位行銷，搶占球迷目光。《網路溫度計DailyView》運用輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「世界盃十大激情經濟商機」，帶你一窺熱情背後驚人的消費動能。

No.10 視聽設備

世界盃熱潮來襲，也掀起一波視聽設備升級潮！對許多球迷而言，四年一度的足球盛事是一場追求沉浸感的體驗，從大尺寸電視、投影機到家庭劇院音響，不少消費者會趁賽事開打前汰換設備，希望在家也能享受如同置身球場般的臨場感。

事實上，世界盃向來是電視市場的重要銷售檔期。布魯塞爾時報與比利時通訊社報導，當地電子零售商看準2026世界盃商機，紛紛推出促銷活動搶攻市場，這波銷量激增始於5月初，部分業者更預估6月電視銷量可望較平時成長50%，最高甚至上看70%。其中，大尺寸、高刷新率電視最受消費者青睞，相關產品銷量增加約30至35％，搭配Soundbar音響設備銷售也同步成長約15％。

No.9 交友軟體、保險套與情趣用品

翻攝FB／岡本OKAMOTO

翻攝FB／岡本OKAMOTO

世界盃開踢，不只球場上的比分牽動人心，場外的心跳指數也跟著飆升。每逢世界盃，全球數十億球迷同步陷入足球狂熱，這股熱情不只帶動酒吧、餐廳與周邊商品買氣，也悄悄蔓延到交友市場。

不少交友軟體推出依照支持球隊、觀賽地點甚至旅行行程進行配對的功能；甚至有保險套品牌推出世界盃限定款，把足球迷的熱情巧妙結合性健康議題，讓「激情經濟」從球場一路延伸到生活。

說到「激情」，來自日本的保險套品牌岡本同樣沒有缺席。秉持追求極致品質、勇於挑戰極限的品牌精神，與足球運動講究速度、專注與突破的特質不謀而合。迎接2026世界足球盛事，岡本特別在台北MRT捷運推出充滿速度感與足球氛圍的創意形象廣告，向全球球迷致敬；同步規劃多項互動活動，包括6月官網消費抽adidas世足相關商品，以及7月社群推出「猜冠軍抽國家隊聯名毛巾」活動，邀請球迷一邊為支持的球隊吶喊，一邊把世界盃的熱血與激情延續到生活每一刻。

【網路溫度計DailyView提醒您】



◎保險套非藥物，僅供避孕及預防性病使用。



◎不能100%避孕或預防性病。

◎正確全程使用，在性器官接觸前配戴。

No.8 深夜餐飲與外送平台

翻攝官網／2026 Uber Eats 手搖王應援戰

廣告科技公司The Trade Desk調查發現，超過半數英國民眾會在觀看世界盃時準備食物與飲品。其中57%會購買零食或飲料、53%提前囤積酒水、30%選擇透過外送平台下單，有22%的人會進行比平時規模更大的超市採買。

在台灣，世界盃熱潮同樣為餐飲市場注入能量，看準球迷熬夜追賽需求增加，Uber Eats攜手27家人氣手搖飲品牌與969間合作店家，祭出指定飲料買一送一等促銷方案，搶攻觀賽商機。

No.7 計程車、代理駕駛

對於台灣球迷而言，不少賽事安排在深夜甚至凌晨時段，在酒吧、餐廳或朋友聚會觀賽後需要仰賴計程車、叫車平台或代駕服務返家，使相關交通需求在賽事期間明顯增加。尤其進入淘汰賽、四強賽與冠軍戰等焦點賽事後，大量人潮於短時間內集中移動，進一步推升夜間運輸市場的熱度。

No.6 球衣與國家隊周邊商品

翻攝官網／adidas日本

世界盃是國家隊品牌價值最高的時刻之一，球衣與周邊商品銷售通常同步爆發，形成典型的「情緒型消費」。其中，強隊如巴西、阿根廷與日本等國家隊商品熱銷，以adidas推出的日本隊球衣為例，作客白色款採用日常極簡風格與乳白色（Off-White）基調設計，在胸前加入醒目的中央鮮紅縱向條紋，結合簡約美學與國家意象，引爆收藏風潮。

在台灣，這股應援力也延伸至日常生活與3C產品，不僅有Snoopy足球造型一卡通掀起收藏熱潮，業者也推出世界盃限定手機殼、國家隊配色鍵盤等商品。網友提到，「雖然沒有特定支持哪一隊，但就是買一個球衣」、「現在就是入手世界盃球衣的最佳時機」、「我們家買了巨大足球抱枕」。

No.5 運動酒吧與派對場地

運動酒吧是世界盃最典型的社交場景，國際市場研究機構NielsenIQ（NIQ）調查指出，全球有超過五分之一（22%）的消費者計畫前往酒吧、餐廳等場所觀看世界盃賽事，其中18至34歲年輕族群的比例更提升至26%。此外，66%的受訪者認為，到酒吧看球比在家觀賽更令人興奮，關鍵就在於現場共同歡呼、共享情緒所帶來的感染力與沉浸式參與感。

因此，每逢焦點賽事，運動酒吧經常出現訂位額滿、包場觀賽及主題派對等盛況，也帶動餐酒館、夜生活與聚會場地的人潮，成為世界盃期間的重要受惠產業。

No.4 酒精飲品

每逢世界盃等大型國際賽事開打，啤酒、調酒等飲品的消費量也會隨之攀升。根據國際金融服務公司摩根士丹利研究指出，世界盃期間全球啤酒銷售普遍會出現成長，尤其是在球迷聚集的情境下最為明顯。各大酒類品牌紛紛推出限定包裝、主題活動與優惠，其中，身為FIFA官方指定啤酒合作夥伴的百威，今年迎來與國際足總合作40周年的重要里程碑，特別以「喝百威為世足乾杯THIS BUD'S FOR GOAL」為主題展開系列行銷活動，邀請台灣球迷一同感受熱血氛圍。

【網路溫度計DailyView提醒您】



◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康



◎未滿18歲者禁止飲酒

No.3 motel、hotel住宿

翻攝FB／礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi

大量的聚會與跨夜活動，使旅宿需求在世界盃期間明顯增加。不少球迷選擇包房觀看比賽，使短時住宿需求提升；國際賽事也帶動城市觀光與旅宿市場，使飯店在比賽期間形成明顯「入住高峰」。

不少飯店與旅宿業者紛紛搶搭世界盃熱潮，將住宿結合觀賽體驗，打造另類的「足球假期」，今年全台多家飯店相繼推出相關專案，例如礁溪老爺酒店結合足球挑戰賽與主題餐飲，桃園大溪笠復威斯汀祭出世界盃門票抽獎活動，台北六福萬怡酒店則以百吋大螢幕與啤酒優惠吸引球迷；COZZI Blu和逸飯店、小鹿文娛及將捷金鬱金香酒店等業者，也推出派對、應援活動及住房專案。如何把球迷留在館內觀賽、用餐甚至住宿，也成為這場「激情經濟」的重要戰場。

No.2 運動彩券、投注平台

翻攝官網／台灣運彩

根據全球支付平台Paysafe發布的《玩家支付方式大全：2026年世界盃》報告，全球有高達60%的世界盃球迷計畫在賽事期間進行線上投注，其中19%更是首次嘗試。從各國數據來看，美國有62%的球迷計畫投注，墨西哥高達68%，巴西、義大利及英國等成熟市場也維持超過六成的參與意願，顯示世界盃對全球運動博彩市場具有強大吸引力。

在台灣，運動彩券同樣隨著世界盃話題持續升溫。從奪冠預測、熱門球星到每場焦點賽事的勝負盤口，都成為球迷熱烈討論的話題。根據多家國際預測機構分析，西班牙被視為本屆奪冠熱門之一，法國、阿根廷、巴西及荷蘭等傳統強權則緊追在後。網友提到，「即使什麼都不懂也可以瘋世足、贏運彩」、「今年支持葡萄牙跟日本，不過就是小賭怡情」，不過也有人分享慘痛經驗，「大四那年就是因為世足，差不多輸了快30萬」。

No.1 直播、串流平台

世界盃的核心入口始終是觀看權。2026世界盃預估將吸引全球數億觀眾透過電視與串流平台收看，成為史上最大規模賽事之一，由於賽事具高度即時性與不可重播性，直播、串流平台成為球迷「第一接觸點」，掌握流量入口之餘，也帶動廣告與訂閱成長。

世界盃熱潮也反映在資本市場上，帶動相關概念股受到投資人關注。以台股為例，擁有世界盃轉播題材的愛爾達-創（8487），在6月11日賽事開踢後，盤中股價一度上漲逾4%。換言之，在世界盃創造的龐大激情經濟中，直播與串流平台不只是賽事的傳播者，更是串聯廣告、品牌行銷與消費行為的重要引擎。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年6月10日至2026年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

絲襪、衛生棉、保險套怎麼挑？越薄越好的貼身好物TOP 5 一用就有感

保險套不是隨便買？十大品牌人氣排行榜 網友分享厚薄度、材質、產地一次看

2026年FIFA世界盃6月登場！48隊分組出爐、104場賽程、台灣轉播方式與球星焦點

保險套別用嘴撕開！簡單3步驟教你正確戴套 「避孕、防性病」男女都該學會

輪椅、隱形眼鏡盒用不到就轉售？你不能不知道的8大「網拍醫療器材」觸法紅線一次看