聽新聞
0:00 / 0:00
高溫要回來了！太平洋高壓持續西伸 一天比一天熱
連續幾天大雨，造成多地淹水等災情，但隨鋒面北退，天氣要轉晴且高溫炎熱了。
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周天氣受太平洋高壓逐日增強西伸影響，將重新回到夏季型的天氣型態，中午之前，除了高溫炎熱、晴朗穩定，各地為多雲到晴天氣；午後熱力對流發展旺盛，尤其是中部以北、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨發生的機會。
「林老師氣象站」溫度部份，尤其是在內陸地區、大台北盆地、花東縱谷及南部近山區域，都需注意高溫攀升的風險；根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，本周的高溫風險，一天比一天高，外出活動，更要留意防曬與補充水分。
中央氣象署指出，明起到7月4日台灣各地高溫約在31到35度，澎湖、金門及馬祖29到32度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。