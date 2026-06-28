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高溫要回來了！太平洋高壓持續西伸 一天比一天熱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周將重新回到夏季型的天氣型態，午後有雷陣雨。本報資料照片
本周將重新回到夏季型的天氣型態，午後有雷陣雨。本報資料照片

連續幾天大雨，造成多地淹水等災情，但隨鋒面北退，天氣要轉晴且高溫炎熱了。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周天氣受太平洋高壓逐日增強西伸影響，將重新回到夏季型的天氣型態，中午之前，除了高溫炎熱、晴朗穩定，各地為多雲到晴天氣；午後熱力對流發展旺盛，尤其是中部以北、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨發生的機會。

「林老師氣象站」溫度部份，尤其是在內陸地區、大台北盆地、花東縱谷及南部近山區域，都需注意高溫攀升的風險；根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，本周的高溫風險，一天比一天高，外出活動，更要留意防曬與補充水分。

中央氣象署指出，明起到7月4日台灣各地高溫約在31到35度，澎湖、金門及馬祖29到32度。

高溫 花東縱谷

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