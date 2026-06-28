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常見水果竟是腎臟殺手！連吃多顆恐腎衰竭 醫師：4類人嚴禁食用

香港01／ 撰文／田中貴
不少水果雖然營養豐富，但對病人卻是「毒藥」。圖/AI生成
不少水果雖然營養豐富，但對病人卻是「毒藥」。圖/AI生成

不少水果雖然營養豐富，但對病人卻是「毒藥」。台灣1名醫生表示，楊桃營養價值極高，但含有毒素，正常人可以經腎臟代謝排出體外，一旦腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，令到毒素無法排出累積體內，破壞中樞神經系統，就會出現精神錯亂、癲癇發作和癲癇，最嚴重是死亡。

醫生警告即使腎功能正常人士，一次過吃超過4顆楊桃，亦可能引發急性腎衰竭，至於慢性腎臟病第3期的患者進食四分之一顆楊桃，都可能引發中毒反應。

楊桃營養價值極高，但含有毒素。圖/AI生成
楊桃營養價值極高，但含有毒素。圖/AI生成

楊桃營養價值高

腎臟專科醫師林軒任在其facebook專頁分享自己文章，指出楊桃是熱帶水果，口感清脆多汁，在台灣近乎全年都有生產，富含維生素A、C、B群，以及礦物質鉀、鎂，每100克果肉中，就含有34卡熱量和2.8克膳食纖維，雖然營養價值高，但潛藏中毒危機。

潛藏中毒危機 1998年首度有癲癇病例

腎臟專科醫師林軒任在文中表示，1998年，巴西首度通報有慢性腎臟病患者進食楊桃後出現癲癇症狀，醫學界因而展開研究，巴西聖保羅大學團隊2013年從楊桃中分離出楊桃毒素，證實會抑制神經傳導物質，同時刺激神經，令人過度興奮，打破中樞神經原有的平衡，導致失控。

另外，楊桃含有大量草酸，急性草酸鈣在腎小管沉積，誘發發炎反應，草酸受到楊桃毒素影響，減少神經抑制作用，誘發打嗝或癲癇。

腎功能不佳 累積毒素

健康的情況下，一般人可以經腎臟代謝，將楊桃毒素排出體外，如果病人腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，無法有效排出毒素，一直累積體內，破壞中樞神經系統，造成精神錯亂、癲癇發作和癲癇持續的狀態。

最嚴重致命

初期常見的症狀是難以控制的打嗝，如果情況嚴重，就有可能出現神經運動性躁動、四肢麻木、感覺異常、肌力下降，抑或輕度精神錯亂，一旦出現中度至重度神經錯亂，甚至昏迷、癲癇發作、低血壓和休克，最嚴重的是致命。

腎功能正常人士 一次吃4顆楊桃或致急性腎衰竭

林醫生表示，根據統計，即使腎功能正常，一次過吃超過4顆楊桃，都有可能誘發急性腎衰竭，至於慢性腎臟病第3期患者，其身體對楊桃毒素的耐受度急劇下降，只是食四分之一顆楊桃，都已經可以引發中毒反應。

4種人嚴禁食楊桃

台灣腎臟科醫學會提醒，正在接受透析治療的患者、慢性腎臟病已進展到第3期以上病人、正處於急性腎衰竭恢復期人士，以及單側腎臟切除手術後未滿6個月的患者，必須嚴格禁止食用楊桃。

林醫生強調，高達23%的楊桃中毒案例，發生在自認腎功能「正常」的糖尿病或高血壓病人，理由是他們可能患上「未被診斷出的早期腎病變」，導致腎臟功能已經受損而不自知。換言之，即使自認為腎臟功能正常的民眾，都不宜多吃楊桃。

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文章授權轉載自《香港01》

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