孕婦吃隔夜西瓜險害2命！高燒送院剖腹產子 嬰確診腦膜炎、敗血症

吃1塊西瓜，差點害了2條人命。廣東有孕婦吃了隔夜西瓜後出現肌肉酸痛與噁心等不適症狀，而且胎動明顯減少，其後更高燒到38.5℃，情況危急而赴院求醫。深圳市婦幼保健院接診後立即安排緊急手術，為孕婦剖腹取出嬰兒，搶救了母子生命。但初生嬰兒出生後隨即確診呼吸衰竭、腦膜炎及敗血症，經化驗證實是嚴重的李斯特菌感染。醫生警告李斯特菌耐寒而潛伏期極長，對孕婦與胎兒來說都有致命風險。

「冰箱殺手」李斯特菌 孕婦感染可致胎死腹中

被醫學界稱為「冰箱殺手」的李斯特菌，時常潛伏在冷藏環境中。一般人感染可僅出現輕微不適，但對孕婦與胎兒來說則可能致命。產科專家指出，孕婦在懷孕期間免疫力會較一般人低，免疫系統防禦能力下降。孕婦感染李斯特菌後，自身可能只表現出類似輕微感冒的症狀，因此容易被忽視；但李斯特菌能透過胎盤或產道直接感染胎兒，嚴重可引致流產、早產，甚至胎死腹中。

潛伏期最長可達70天 母體症狀無法預測胎兒安危

李斯特菌潛伏期因人而異，短則3天，長則可達70天，平均潛伏期約為21天。透過孕婦的症狀無法預測胎兒的情況，即使孕婦無嚴重不適，胎兒也可能危在旦夕。

感染李斯特菌後，可能會發燒，有不明原因的肌肉酸痛、畏寒、乏力、噁心嘔吐或腹瀉、胎動明顯減少等症狀，若出現症狀須立即到醫院求醫。

高危食源性病原體 孕期應避吃生冷及即食食物

李斯特菌主要以食物為感染媒介，是最致命的食源性病原體之一，多類高風險食物包括未經巴斯德殺菌法消毒的奶製品、熟食冷肉、生燻海鮮（例如煙燻三文魚）、果盤、冷凍即食食物、未洗乾淨的蔬菜水果等，孕期最好避免食用。

醫生提醒，婦女在懷孕期間應避免進食上述高危食物，所有食物均應徹底煮熟及煮沸後方可食用。求醫時，應主動告知醫生近期是否曾進食過相關高危食品，以協助醫療團隊在黃金時間內作出準確診斷。

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文章授權轉載自《香港01》