滯留鋒北退不只一個熱帶擾動恐發展 吳德榮：今兩處雨較大

鋒面漸北退，雨勢減緩，但熱帶系統又醞釀發展了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及及菲律賓東方至南海一帶，皆有「熱帶擾動」發展的跡象，但對台威脅言之過早，不確定性過大，需持續觀察。

吳德榮指出，今日至周二鋒面漸北退、氣溫逐日升；今日降雨已緩，各地仍偶有局部短暫降雨，山區及東北部有局部較大雨勢機率，明日、周二降雨則以午後對流為主。今日各地區氣溫如下：北部23至31度、中部23至33度、南部23至34度及東部23至32度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至下周一(7月1至6日)各地晴時多雲、午後山區偶有局部降雨機率；白天偏熱，全台最高氣溫比上一波略低2度左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。