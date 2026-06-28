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營運兩極！雙層觀光巴士…新北熱門 北市冷

聯合報／ 記者王慧瑛林麗玉陳敬丰吳淑玲游明煌宋原彰潘奕言／連線報導
新北市藉淡江大橋通車推出雙層觀光巴士行程，從高處俯瞰北海岸，吸引搶購。圖／新北市觀旅局提供
新北市藉淡江大橋通車推出雙層觀光巴士行程，從高處俯瞰北海岸，吸引搶購。圖／新北市觀旅局提供

歐美、香港等國際都會的雙層觀光巴士，向來是熱門行程。新北市淡江大橋通車推出雙層觀光巴士行程，引爆搶購熱潮，除固定周末發車，已加開平日班次，報名額滿已預約到年底。相較新北風光上路，營運近十年的北市雙層觀巴卻驚傳退場危機。

雙北、基隆、台中、台南、高雄和屏東等七縣市，近年引進雙層巴士搶攻觀光市場，但初期新鮮感過後，營運情況多不如預期。學者認為，公共運輸替代率高，觀光巴士需提高導覽精緻度，搭配客製化遊程聯合行銷。

新北雙層巴士主打從高處觀賞淡江大橋絕美日落，採「旅行社包裝遊程、客運包車」模式，由觀旅局、承辦旅行社向三重客運包車，還附贈餐點。新北市觀旅局表示，預約人數遠超出預期，已決定每周四加開班次。

北市觀光巴士現由三重客運經營，二○一七年上路後，分紅、藍路線共八輛車，常態性發車，但根據北市觀傳局統計，乘客去年還有七萬人次，今年至四月卻僅剩二萬三千人次。

「這可能不是我們拿手的。」三重客運總經理李建文坦言，北市捷運路網發達、替代性高，疫情後國際旅客回流不如預期，搭乘率平均二至三成，每年虧損上千萬元，預計後年到期後將退場。觀傳局強調，將持續評估結合旅宿及特色景點，推套裝行程。

其他縣市觀巴營運同樣挑戰性高，高雄市二○一六年引進全國首輛「開頂」雙層巴士，高雄客運自負盈虧。業者說，維修保養與稅金成本高，「蓮潭線」因乘客不足取消，「新灣線」乏人問津，改為五人成團的周末預約制。

台中市前年起陸續推動雙層觀光巴士、觀光餐車等，但整體虧損嚴重，不到半年就停止營運，迄今未復駛。

基隆市雙層巴士今年四月上路，鎖定國際郵輪客，載客率寥寥可數。屏東「奔FUN一八五」路線採季節性行駛，屏東縣交通旅遊處表示，透過雙層巴士高視野，把零散景點串聯成有主題故事的觀光路線，並補貼業者虧損，今年承載率逾九成七。

台南市補助府城客運購置三輛雙巴，二○一八年以單一路線環狀行駛古都景點，至今年五月累計服務逾十五萬人次，去年達損益平衡。

北市 淡江大橋 觀光 雙層巴士

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