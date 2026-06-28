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中信課輔共融營 傳承溫暖陪伴

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
中信慈善基金會昨舉辦「一一四學年度課輔共融營」，中信愛心志工與北區兒童之家院童體驗星際探險活動。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會昨舉辦「一一四學年度課輔共融營」，中信愛心志工與北區兒童之家院童體驗星際探險活動。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會昨天於國立台灣科學教育館舉辦「一一四學年度課輔共融營」，近百位中國信託愛心志工攜手衛福部北區兒童之家院童，以及曾參與課輔服務方案的自立青年齊聚一堂，重溫昔日課輔班的美好回憶。

今年適逢中國信託成立六十周年，中信慈善基金會長期投入兒少陪伴服務，廿二年來，由中國信託同仁組成的志工團隊持續投入育幼院童關懷，以實際行動陪伴孩子成長。

這次課輔共融營以「星際冒險」為主題，結合科學教育館內多元展演與互動設施，讓孩子在志工陪伴下體驗科學實驗與沉浸式聲光劇場。中信慈善基金會副董事長陳國世與執行長高人傑，穿上銀色披風化身「星際長老」，加入孩子們的探險隊伍，雙方展現無間的默契與團隊凝聚力。

活動中特別迎來溫暖的「傳承時刻」，曾接受中信志工陪伴的自立青年重返現場分享成長歷程。已成家立業的小武表示，童年時期志工的陪伴讓他感受到如家人般的溫暖，也成為建立家庭的重要力量。

陳國世指出，期勉孩子勇敢面對未來挑戰，自立青年們的成長歷程，正是最真實的典範，也展現陪伴服務的長期價值。北區兒童之家院長黃貞容感謝中國信託志工提供孩子從小學到研究所的學習資源，長期陪伴他們成長。

中信慈善基金會表示，未來將持續結合集團志工力量，陪伴更多孩子安心成長，讓愛的循環持續延伸。

中信 中國信託

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