若缺乏故事力 專家：恐淪蚊子車

雙層觀光巴士引進台灣面臨市場考驗。專家、業界直言，台灣觀光政策習慣炒短線、盲目跟風，若缺乏長遠規畫與故事力，近兩千萬造價的觀光巴士，恐淪為移動式的「蚊子車」。

王姓觀光業者指出，台灣觀光常相互模仿、缺乏差異化，「別人玩熱氣球就跟著玩、放煙火也跟著放」；台灣人習慣自駕，雙層巴士營運以外國客為主，但台北捷運路網綿密，若未玩出新意很難獲青睞。

業者說，台灣夏季炎熱多雨，適合無棚頂雙巴的季節和時段少，體驗不佳易生負評，近年駕駛大缺工、維運成本墊高，難怪業者感嘆做不下去。

文化大學教授郭瓊瑩表示，羅馬、捷克、香港等地觀光雙層巴士通行密度高，大量國外觀光客撐起市場，願意掏錢埋單、一搭再搭，「台灣應該思考為何搭乘誘因不高」。

「有故事才有吸引力，才能感動搭乘者。」郭瓊瑩說，成功關鍵在提升遊程細膩度，不是僅用五公尺的高度探索城市。觀光巴士若只串聯景點，很難帶起共鳴，偏偏台灣路線缺深度。

郭瓊瑩建議可訓練優質解說人員，搭配單車、藍色公路船運跨縣市合作，例如將基隆每年百萬名的郵輪旅客帶到雙北，甚至結合大稻埕碼頭渡輪，打造「水陸切換」的深度遊程；另因應亞熱帶多雨氣候，台灣也應研發兼具「晴天開窗、雨天透光」的特色車體。

北市議員柳采葳指出，可規畫主題遊程創造票房，例如「跨年煙火香檳趴」停靠基隆路高架橋，可先賞一○一煙火。議員詹為元認為，北市觀光巴士應擴展到新北景點，更能吸引外國觀光客。