暴雨停班仍暖心留守 高雄大同16醫護助不孕媽迎雙胞胎

高屏地區受豪雨侵襲，多處交通中斷、道路積水，宣布停班停課，但高雄市立大同醫院開刀房沒因風雨停擺，一名懷著雙胞胎的屏東孕婦到院剖腹產，手術室十六名醫護人員無一缺席，執刀醫師黃宣為說「這是行醫多年來，最感動的一個早晨」。

婦產科主任黃宣為在臉書發文提到，一名不孕症媽媽去年初到屏東基督教醫院看他的門診，第一次試管嬰兒療程好不容易懷孕，卻遇上胎兒心跳停止，她擦乾眼淚、重新調養身體，去年十一月再度植入胚胎，終於成功著床，還是雙胞胎。

黃宣為說，這對夫妻從懷孕開始，不論颳風下雨均從屏東長路迢迢到高雄產檢，過程因胎位不正必須剖腹產，但終於等到約定迎接新生命的日子，卻碰上高屏雷雨交加，停班停課。風雨最強烈的時刻，他最擔心的不是手術本身，而是醫護人力受阻，沒想到，一推開開刀房大門，白班的手術室夥伴一個都沒離開，該下班的大夜班護理師擔心白班同仁受困路上，也全數自願留下支援，眼前景象讓他瞬間紅了眼眶。

黃宣為說，婦產科主治醫師、兒科醫師、麻醉科醫護團隊及開刀房、婦幼病房護理長等，共十六名醫護守在手術台旁，手術順利完成時，開刀房傳來響亮的嬰兒哭聲，這對雙胞胎平安誕生，也成為大同醫院由長庚接手後迎來的第一對雙胞胎。在醫護人力吃緊、護理工作充滿挑戰的時代，夥伴用行動詮釋醫療人員守護生命的使命，「因為有你們，這個狂風暴雨的早晨，變得無比溫暖」，「有你們，真好」。