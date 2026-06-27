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7-ELEVEN與公益團體即刻啟動 委內瑞拉地震救助緊急募款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台攜手中華基督教救助協會合作「委內瑞拉地震救助」緊急募款，即日起至7月31日可透過OPENPOINT APP線上捐款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台攜手中華基督教救助協會合作「委內瑞拉地震救助」緊急募款，即日起至7月31日可透過OPENPOINT APP線上捐款。圖／7-ELEVEN提供

委內瑞拉於當地時間6月24日晚間發生規模7.2前震、規模7.5主震，強震造成當地大規模傷亡與財產損失，亟需外界資源即時送暖進災區。7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台攜手中華基督教救助協會合作「委內瑞拉地震救助」緊急募款活動，透過門市ibon便利生活站和OPENPOINT APP線上捐款，即日起至7月31日啟動捐款活動，幫助委內瑞拉災民度過難關、重建家園。

中華基督教救助協會「1919食物銀行」在地震災難發生後已隨即啟動應變機制，與長期合作的國際救災夥伴Convoy of Hope展開救援，並率先撥款2萬美元投入第一階段緊急救援，提供糧食、飲用水、衛生用品及禦寒物資，盼能協助災民度過最艱難的時刻，同時同時邀請大眾加入救援行動。

7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。

即日起至7月31日點選OPENPOINT APP首頁下方「服務」後即可點選「線上捐款」，選擇「委內瑞拉地震救助」類別即可點選「中華基督教救助協會」，依流程步驟完成捐款或至門市ibon捐款選擇捐贈單位中華基督教救助協會，依流程步驟完成捐款。本次募款中華基督教救助協會將全數投入救災及災民家園重建工作。

委內瑞拉 地震 強震 募款 7-Eleven

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