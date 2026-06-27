新竹暴雨計程車6分鐘車程 驚見「2公里車資3萬」…業者回應了

受颱風外圍環流影響，新竹昨天降下暴雨。有民眾打開叫計程車APP驚訝發現預估車資高達2、3萬元，將截圖PO網引發熱議，不少網友直呼離譜。對此，業者今天回應，此為技術性問題，目前已經修復，未來將持續優化程式維護。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因新竹雨勢過大，決定叫車返家，起點為新竹市東區花園街、目的地為學府路，距離僅約2公里、車程約6分鐘，但APP預估車資竟顯示落在2萬5670元至3萬365元之間，讓他相當傻眼，直呼「外面只是下雨，不是下恐龍耶」。

文章發出後，引發眾多網友討論，有的指出新竹只要下雨，基本上是叫不到車」、「加價倍數真的很扯」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」，甚至也有的說「今天叫車，新店到內湖也是10萬，真的是傻眼」。

對此，業者也回應該則貼文「目前該畫面問題已修復，未來將持續強化應用程式的維護，以提供更安心的叫車體驗。如有遇到車資異常問題，可聯繫24小時客服，將提供您最即時協助」。