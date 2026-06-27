每4國小生就1個胖…慢性病年輕化 國健署祭3對策「30歲起免費健檢」

慢性疾病年輕化，衛福部國健署祭出三大對策，包含成人預防保健服務年齡下修至30歲、建置「慢性疾病風險評估」線上工具、深化健康飲食及身體活動，透過全民參與一起從小建立健康生活習慣、從年輕開始健康管理，並運用智慧科技應用，落實賴清德總統「健康台灣」政策願景。

「健康台灣深耕論壇」於今下午舉行。根據國民健康署統計，約每4位國小學童就有1位體重過重或肥胖，成年人則有近5成體位過重；近8成國人蔬菜、水果、乳品及堅果種子類攝取不足，近6成人身體活動量未達建議標準，因此健康習慣的養成必須向下扎根、從小建立。

國健署長沈靜芬於專題演講時表示，2019至2023年國民營養健康調查也顯示，30至39歲族群高血脂、高血壓及高血糖盛行率分別為18.7%、9.7%及2.5%，且隨年齡增加而上升。為協助國人及早掌握健康風險，國健署自2025年起將成人預防保健服務年齡下修至30歲，提供30至39歲民眾每5年1次免費健康檢查，服務內容包括身體檢查、抽血及尿液檢查、慢性疾病風險評估、腎臟病分期提醒及個人化健康諮詢，並採「一階檢驗、二階健康諮詢」服務模式，提供飲食、運動、體重管理及生活型態改善建議。

沈靜芬說，截至今年5月，已有超過47萬5000名30至39歲民眾完成首次成人預防保健服務，其中約3成發現至少一項三高異常，另有19.3%符合代謝症候群，凸顯健康檢查年齡向前延伸，可及時透過生活習慣的調整，翻轉健檢紅字。

沈靜芬表示，國健署也結合數位工具、醫療照護與健康促進資源，建置「慢性疾病風險評估」線上工具，民眾依據成人預防保健檢查結果輸入數據，可評估未來10年罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及重大心血管事件等慢性疾病風險，並獲得個人化健康建議及後續追蹤資訊。

在深化健康飲食及身體活動政策方面，國健署持續推廣「我的餐盤」、每日飲食指南、社區營養推廣中心、包裝食品正面營養資訊標示，並與教育部推動健康促進學校及學校午餐食物內容與營養基準。

沈靜芬表示，健康不只需要政策的支持，更需要每位民眾在生活中實踐，從日常的均衡飲食、規律運動，到定期健康檢查、善用智慧科技做好健康管理。未來國健署將持續深化健康飲食、健康體位、身體活動及預防保健等政策，也期盼全民一起「與健康同行」，攜手實現「健康台灣」願景。