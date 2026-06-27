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2026高醫大論壇：AI串聯肺健康與智慧長照 打造永續醫療新藍圖

聯合報／ 記者楊孟蓉許凱婷／台北即時報導
高雄市立小港醫院院長洪志興表示，近年醫院以「守護你的肺」為核心，從減碳、綠色醫療、循環經濟到抗空污飲食，打造肺健康照護模式。圖／聯合報健康事業部提供
高雄市立小港醫院院長洪志興表示，近年醫院以「守護你的肺」為核心，從減碳、綠色醫療、循環經濟到抗空污飲食，打造肺健康照護模式。圖／聯合報健康事業部提供

面對超高齡社會與醫療人力挑戰，AI正加速走入醫療現場。台灣醫事法律學會理事長、高雄醫學大學兼任教授張朝凱今天於2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」表示，政府推動「健康台灣深耕計畫」，希望透過AI智慧醫療、人才培育及醫療永續等方向，加速醫療轉型。他強調，AI的目的不是取代醫護，而是提升照護效率，在兼顧個人隱私與醫療倫理下，讓科技真正回歸以人為本。

智慧醫療加速發展　法律與倫理成關鍵課題

張朝凱提醒，AI雖能提升醫療效率，但病人個資保護、醫療責任歸屬及醫療倫理仍是不可忽視的課題。AI使用前應做好個資去識別化，避免資料外洩；即使AI判斷再精準，醫療決策仍需仰賴醫師的專業判斷，並充分了解病人的生活需求，才能提供最適切的治療。

此外，張朝凱也指出，永續醫療不應只聚焦大型醫院，全台約兩萬家診所同樣是重要的醫療量能，若能建立適合基層診所參與的ESG機制，將有助擴大醫療永續的影響力。

空污重鎮打造肺健康防線　AI助攻精準預防

位於南高雄的小港醫院，周邊有三大工業區、超過1,400家工廠，長期面臨空氣污染挑戰。高雄市立小港醫院院長洪志興表示，PM2.5等空污不只是環境問題，更直接威脅民眾肺部健康，因此醫院近年以「守護你的肺」為核心，從減碳、綠色醫療、循環經濟到抗空污飲食，打造肺健康照護模式，希望從源頭降低環境暴露風險，讓醫療從疾病治療走向健康預防。

洪志興指出，小港醫院成立肺健康門診，目前已服務逾5,000人次，結合AI與大數據分析患者居住地的空污暴露情形，建立慢性阻塞性肺病（COPD）個人化用藥模型，依不同環境暴露風險提供更精準的治療建議，目前相關AI模型正申請專利。此外，團隊已完成抗空污面膜第二階段臨床試驗，並開發植物萃取保健飲品，另有降低空污誘發肺部細胞癌化風險的技術正申請專利，希望將研究成果從治療延伸至疾病預防，真正守護民眾的呼吸健康。

10分鐘的偏鄉　打造智慧長照島照顧高齡居民

距離高雄市區僅約10分鐘車程的旗津，卻因需跨海往返、交通不便，加上近10年人口減少約16%，65歲以上人口增加53.9%，形成典型「都市中的偏鄉」。高雄市立旗津醫院院長蔡宜純表示，高醫體系承接旗津醫院後，逐步建構從健康促進、醫療照護、長照到安寧善終的完整服務，希望打造一座「智慧長照島」。

蔡宜純指出，旗津長照面臨醫療可近性不足、家庭支持系統薄弱、疾病預防認知不足及行政系統分散等挑戰，因此醫院導入AI與智慧管理平台，主動走入社區，利用零接觸肌少症檢測設備，透過毫米波雷達分析步態、起身速度等數據，快速找出高風險長者，再依個人狀況提供客製化衛教、運動介入及LINE健康推播。

此外，旗津地區約每12位長者就有1人失智，醫院也與臺北醫學大學團隊合作，將失智篩檢遊戲化，透過AI設計購物等日常任務，在社區即可完成認知評估與復能訓練，降低民眾接受篩檢的心理門檻。蔡宜純表示，希望透過整合醫療、長照與智慧個案管理平台，讓長者不用頻繁往返醫院，也能在社區獲得持續且完整的照護服務。

整合三院醫療資訊　AI打造智慧病房照護

天成醫療體系數位科技副院長張漢隆指出，天成醫療體系擁有中壢天晟醫院、楊梅天成醫院及中壢天祥醫院，為南桃園最大醫療體系，但目前區域醫院普遍面臨HIS、NIS、PACS等系統整合困難的痛點。

張漢隆表示，天成醫療體系開發行動查房系統並建立大數據整合平台，將醫療數據全面整合。醫師可透過系統區分門診、急診與住院，同時串聯病人在三院區的完整就醫紀錄，可即時調閱檢驗報告、PACS影像，讓醫師遠距掌握ICU病人生理動態，大幅提升臨床決策效率。

張漢隆強調，天成體系開發智慧手術室管理系統，取代傳統紙本與手寫白板，大幅減輕護理站接聽查詢電話的負擔；護理站電子白板則自動連動醫囑，即時呈現病房動態與手術進度。

在病人安全方面，體系首創感應式AI智慧電子床頭卡，自動同步過敏、DNR、跌倒高風險等重要標示。手術抗凝血劑AI監測系統更能在排程時自動掃描病人在三院區及雲端藥歷，依據手術類別與臨床指引判定出血風險並產出停藥建議，為病人安全多一層把關。

張漢隆表示，天成醫療體系以「AI智慧醫療、醫養合一」為方向，證明中小型醫院同樣能透過數位創新，實現以病人為中心的智慧健康城願景。

智慧醫療縮短距離　醫療平權更要落實偏鄉

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，偏鄉醫療最大的挑戰不是疾病，而是距離與資源不足。過去必須由醫師、護理師親自深入山區巡迴醫療，如今透過AI、遠距醫療及智慧資訊系統，能有效克服地理限制，讓偏鄉居民也享有更即時、完整的醫療照護。他認為，未來應由醫學中心串聯區域醫院及地區醫院，共享資訊與醫療資源，讓智慧醫療真正發揮效益，縮短城鄉健康落差。

談及醫療永續，戴嘉言表示，除了追求醫療品質，醫療機構也應承擔社會責任與環境責任，將ESG內化為醫院文化。他最後以高醫深耕偏鄉的經驗為例指出，高醫成立72年來，長期投入偏鄉地區醫療服務，至今已持續28年。雖然經營偏鄉醫療「不可能賺錢」，但高醫仍選擇堅持，因為即使不賺錢，偏鄉居民依然值得獲得公平的醫療照護。

高雄市立旗津醫院院長蔡宜純表示，高醫體系承接旗津醫院後，逐步建構從健康促進、醫療照護、長照到安寧善終的完整服務，希望打造一座「智慧長照島」。圖／聯合報健康事業部提供
高雄市立旗津醫院院長蔡宜純表示，高醫體系承接旗津醫院後，逐步建構從健康促進、醫療照護、長照到安寧善終的完整服務，希望打造一座「智慧長照島」。圖／聯合報健康事業部提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言以高醫深耕偏鄉的經驗為例指出，高醫長期投入偏鄉地區醫療服務，至今已持續28年。圖／聯合報健康事業部提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言以高醫深耕偏鄉的經驗為例指出，高醫長期投入偏鄉地區醫療服務，至今已持續28年。圖／聯合報健康事業部提供

天成醫療體系數位科技副院長張漢隆表示，天成醫療體系以「AI智慧醫療、醫養合一」為方向，證明中小型醫院同樣能透過數位創新，實現以病人為中心的智慧健康城願景。圖／聯合報健康事業部提供
天成醫療體系數位科技副院長張漢隆表示，天成醫療體系以「AI智慧醫療、醫養合一」為方向，證明中小型醫院同樣能透過數位創新，實現以病人為中心的智慧健康城願景。圖／聯合報健康事業部提供

2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」座談會，右起台灣醫事法律學會理事長及高雄醫學大學兼任教授張朝凱、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄市立小港醫院院長洪志興、高雄市立旗津醫院院長蔡宜純、天成醫療體系數位科技副院長張漢隆。圖／聯合報健康事業部提供
2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」座談會，右起台灣醫事法律學會理事長及高雄醫學大學兼任教授張朝凱、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄市立小港醫院院長洪志興、高雄市立旗津醫院院長蔡宜純、天成醫療體系數位科技副院長張漢隆。圖／聯合報健康事業部提供

台灣醫事法律學會理事長、高雄醫學大學兼任教授張朝凱指出，永續醫療不應只聚焦大型醫院，全台約兩萬家診所同樣是重要的醫療量能，若能建立適合基層診所參與的ESG機制，將有助擴大醫療永續的影響力。圖／聯合報健康事業部提供
台灣醫事法律學會理事長、高雄醫學大學兼任教授張朝凱指出，永續醫療不應只聚焦大型醫院，全台約兩萬家診所同樣是重要的醫療量能，若能建立適合基層診所參與的ESG機制，將有助擴大醫療永續的影響力。圖／聯合報健康事業部提供

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