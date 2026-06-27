2026高醫大論壇：AI串聯肺健康與智慧長照 打造永續醫療新藍圖
面對超高齡社會與醫療人力挑戰，AI正加速走入醫療現場。台灣醫事法律學會理事長、高雄醫學大學兼任教授張朝凱今天於2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」表示，政府推動「健康台灣深耕計畫」，希望透過AI智慧醫療、人才培育及醫療永續等方向，加速醫療轉型。他強調，AI的目的不是取代醫護，而是提升照護效率，在兼顧個人隱私與醫療倫理下，讓科技真正回歸以人為本。
智慧醫療加速發展 法律與倫理成關鍵課題
張朝凱提醒，AI雖能提升醫療效率，但病人個資保護、醫療責任歸屬及醫療倫理仍是不可忽視的課題。AI使用前應做好個資去識別化，避免資料外洩；即使AI判斷再精準，醫療決策仍需仰賴醫師的專業判斷，並充分了解病人的生活需求，才能提供最適切的治療。
此外，張朝凱也指出，永續醫療不應只聚焦大型醫院，全台約兩萬家診所同樣是重要的醫療量能，若能建立適合基層診所參與的ESG機制，將有助擴大醫療永續的影響力。
空污重鎮打造肺健康防線 AI助攻精準預防
位於南高雄的小港醫院，周邊有三大工業區、超過1,400家工廠，長期面臨空氣污染挑戰。高雄市立小港醫院院長洪志興表示，PM2.5等空污不只是環境問題，更直接威脅民眾肺部健康，因此醫院近年以「守護你的肺」為核心，從減碳、綠色醫療、循環經濟到抗空污飲食，打造肺健康照護模式，希望從源頭降低環境暴露風險，讓醫療從疾病治療走向健康預防。
洪志興指出，小港醫院成立肺健康門診，目前已服務逾5,000人次，結合AI與大數據分析患者居住地的空污暴露情形，建立慢性阻塞性肺病（COPD）個人化用藥模型，依不同環境暴露風險提供更精準的治療建議，目前相關AI模型正申請專利。此外，團隊已完成抗空污面膜第二階段臨床試驗，並開發植物萃取保健飲品，另有降低空污誘發肺部細胞癌化風險的技術正申請專利，希望將研究成果從治療延伸至疾病預防，真正守護民眾的呼吸健康。
10分鐘的偏鄉 打造智慧長照島照顧高齡居民
距離高雄市區僅約10分鐘車程的旗津，卻因需跨海往返、交通不便，加上近10年人口減少約16%，65歲以上人口增加53.9%，形成典型「都市中的偏鄉」。高雄市立旗津醫院院長蔡宜純表示，高醫體系承接旗津醫院後，逐步建構從健康促進、醫療照護、長照到安寧善終的完整服務，希望打造一座「智慧長照島」。
蔡宜純指出，旗津長照面臨醫療可近性不足、家庭支持系統薄弱、疾病預防認知不足及行政系統分散等挑戰，因此醫院導入AI與智慧管理平台，主動走入社區，利用零接觸肌少症檢測設備，透過毫米波雷達分析步態、起身速度等數據，快速找出高風險長者，再依個人狀況提供客製化衛教、運動介入及LINE健康推播。
此外，旗津地區約每12位長者就有1人失智，醫院也與臺北醫學大學團隊合作，將失智篩檢遊戲化，透過AI設計購物等日常任務，在社區即可完成認知評估與復能訓練，降低民眾接受篩檢的心理門檻。蔡宜純表示，希望透過整合醫療、長照與智慧個案管理平台，讓長者不用頻繁往返醫院，也能在社區獲得持續且完整的照護服務。
整合三院醫療資訊 AI打造智慧病房照護
天成醫療體系數位科技副院長張漢隆指出，天成醫療體系擁有中壢天晟醫院、楊梅天成醫院及中壢天祥醫院，為南桃園最大醫療體系，但目前區域醫院普遍面臨HIS、NIS、PACS等系統整合困難的痛點。
張漢隆表示，天成醫療體系開發行動查房系統並建立大數據整合平台，將醫療數據全面整合。醫師可透過系統區分門診、急診與住院，同時串聯病人在三院區的完整就醫紀錄，可即時調閱檢驗報告、PACS影像，讓醫師遠距掌握ICU病人生理動態，大幅提升臨床決策效率。
張漢隆強調，天成體系開發智慧手術室管理系統，取代傳統紙本與手寫白板，大幅減輕護理站接聽查詢電話的負擔；護理站電子白板則自動連動醫囑，即時呈現病房動態與手術進度。
在病人安全方面，體系首創感應式AI智慧電子床頭卡，自動同步過敏、DNR、跌倒高風險等重要標示。手術抗凝血劑AI監測系統更能在排程時自動掃描病人在三院區及雲端藥歷，依據手術類別與臨床指引判定出血風險並產出停藥建議，為病人安全多一層把關。
張漢隆表示，天成醫療體系以「AI智慧醫療、醫養合一」為方向，證明中小型醫院同樣能透過數位創新，實現以病人為中心的智慧健康城願景。
智慧醫療縮短距離 醫療平權更要落實偏鄉
高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，偏鄉醫療最大的挑戰不是疾病，而是距離與資源不足。過去必須由醫師、護理師親自深入山區巡迴醫療，如今透過AI、遠距醫療及智慧資訊系統，能有效克服地理限制，讓偏鄉居民也享有更即時、完整的醫療照護。他認為，未來應由醫學中心串聯區域醫院及地區醫院，共享資訊與醫療資源，讓智慧醫療真正發揮效益，縮短城鄉健康落差。
談及醫療永續，戴嘉言表示，除了追求醫療品質，醫療機構也應承擔社會責任與環境責任，將ESG內化為醫院文化。他最後以高醫深耕偏鄉的經驗為例指出，高醫成立72年來，長期投入偏鄉地區醫療服務，至今已持續28年。雖然經營偏鄉醫療「不可能賺錢」，但高醫仍選擇堅持，因為即使不賺錢，偏鄉居民依然值得獲得公平的醫療照護。
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