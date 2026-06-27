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AI省力北醫體系臨床應用破41萬次 每月幫護理師省下800小時文書

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
北醫今舉辦「2026健康台灣深耕論壇」，以「智慧賦能、韌性台灣」為主軸。圖／北醫大提供
北醫今舉辦「2026健康台灣深耕論壇」，以「智慧賦能、韌性台灣」為主軸。圖／北醫大提供

北醫學大學暨醫療體系近年積極推動智慧醫療與數位轉型，生成式AI已廣泛應用於臨床現場，從病歷撰寫、護理交班、影像報告到臨床輔助等流程，累計使用突破41萬次，不僅每月替護理師省下超過800小時文書作業時間，相當於釋放約5位全職護理人力，更展現AI紓解醫護人力緊繃，提升健康照護品質的具體成果。

北醫今舉辦「2026健康台灣深耕論壇」，以「智慧賦能、韌性台灣」為主軸，聚焦智慧醫療、健康平權、醫療韌性與永續發展等議題。北醫大學董事長陳瑞杰表示，健康是國家發展的重要基石，面對人口結構變遷與醫療需求快速成長，醫療體系必須持續創新與轉型。

台北醫學大學校長吳麥斯指出，健康台灣深耕計畫不只是政策推動，更是一項醫療體系重建工程。面對超高齡社會、慢性病人口增加及醫療環境改變，北醫體系提出「降低醫療耗損、建構人才底座、落實數位治理、實踐永續韌性」四大策略主軸，透過智慧醫療、人才培育、健康平權及綠色醫療等具體行動，打造可複製、可擴散的健康台灣模式。

面對全台醫護人力挑戰，北醫體系近年積極推動數位轉型，已完成北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院數位平台的整合，並將生成式AI導入病歷撰寫、護理交班、影像報告及臨床決策支援等工作流程，目前累計應用已突破41萬次。

其中，透過AI自動交班摘要、智慧護理流程整合及臨床文件自動生成系統，每月可替護理師節省超過800小時文書作業時間，相當於釋放約5位全職護理人力，讓護理師從繁瑣行政與文書工作中解放，把更多時間還給病人與專業照護。

在急重症照護領域，北醫建置TED-ICU與SMART ICU智慧照護平台，整合即時生理監測、生成式AI病歷摘要及敗血症AI預測模型，可提前6至24小時預警敗血症風險，協助醫療團隊掌握黃金救治時間，大幅提升重症照護效率與病人存活機會。

針對台灣盛行率逐年攀升的慢性腎臟病，北醫體系也開發CKD預警篩選照護平台，透過AI分析臨床檢驗數據與腎功能變化，及早辨識高風險族群，讓醫療照護從疾病發生後治療，逐步邁向疾病發生前預警與介入，建立更精準、更主動的健康管理模式。

舉例來說，雙和醫院推動的「綠色腎臟」模式，正是運用上述模式，及早辨識高風險族群並介入治療。依雙和醫院業務量推估，每年可協助約36位患者延後進入透析階段，減少約1800萬元透析醫療支出，同時降低醫療資源耗用與碳排放，展現健康效益、健保永續與環境永續三贏成果。

吳麥斯校長表示，AI的價值不只是提升效率，更在於重新定義醫療照護模式。未來AI將從診斷輔助進一步邁向風險預測、疾病預防與健康管理，協助醫療團隊更早發現問題、更早介入治療，實現以病人為中心的精準健康照護。

除了智慧醫療，北醫體系也持續推動健康平權，透過偏鄉洗腎中心、遠距醫療服務網絡及智慧海上健康平台，將醫療服務延伸至偏鄉、離島及海外地區，縮短城鄉醫療資源落差，讓更多民眾享有可近且優質的健康照護服務。此外，積極投入國家韌性醫療整備計畫，建置地下替代醫療空間示範場域及跨部門演練機制，強化重大災難、極端氣候及緊急事件下的醫療持續運作能力，提升台灣面對複合式風險挑戰的醫療韌性。

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