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兩岸觀光卡關 旅遊業建議：優先開放陸客優質小團

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，觀光產業本質是服務全球旅客，不應過度政治化，只要願意依法申請、符合規範的旅客，都能為台灣創造食、宿、遊、購、行等經濟效益，政府應以更務實、開放的態度看待觀光發展。圖／業者提供
台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，觀光產業本質是服務全球旅客，不應過度政治化，只要願意依法申請、符合規範的旅客，都能為台灣創造食、宿、遊、購、行等經濟效益，政府應以更務實、開放的態度看待觀光發展。圖／業者提供

兩岸觀光交流遲未恢復，近日又傳出上海、福建旅遊業者申請來台踩線團遭駁回。台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，觀光產業本質是服務全球旅客，不應過度政治化，只要願意依法申請、符合規範的旅客，都能為台灣創造食、宿、遊、購、行等經濟效益，政府應以更務實、開放的態度看待觀光發展。

陳怡璇指出，台灣長期強調「觀光立國」，但疫情後觀光產業至今仍未完全復甦，旅遊產業涵蓋旅行社、旅館、餐飲、交通、夜市、伴手禮、導遊及領隊等整體供應鏈，只要旅客增加，就能帶動地方消費與庶民經濟。

她表示，疫情後台灣民眾赴大陸旅遊人數不少，陸方近年也多次表達願恢復部分居民來台旅遊，但近期福建、上海居民來台踩線仍未獲我方支持，令業界感到遺憾。她認為，涉及黨政軍等敏感交流，政府加強管制可以理解，但一般民間觀光交流不宜一概禁止，應透過完善審查機制，在兼顧國家安全前提下逐步恢復。旅遊簽證本就依法審核，符合資格者即可來台，有爭議個案再依法管制，不必因此全面關閉交流。「人來，錢才會來」，觀光交流不僅能帶動消費，也有助於國際旅客認識台灣的人文、文化與民主社會。

她強調，台灣要成為亞洲重要觀光目的地，應持續推動市場多元化，降低對單一客源依賴，但也不代表應排除任何願意來台旅遊的市場。若短期無法全面恢復陸客，可考慮先試辦高品質、小規模、深度體驗型自由行或優質小團，以「以質控量、風險可控」方式逐步推動，也能結合茶文化、原住民族文化、生態旅遊等特色產品，協助花東等地區振興觀光。

此外，她指出，兩岸旅遊法規涉及許可、文書驗證、急難救助及保險等制度，政策又經常調整，第一線業者最擔心的是資訊不透明、規範不明確，卻須自行承擔風險。建議政府與公會建立法規與實務諮詢平台，定期辦理政策說明，協助業者掌握最新規範，在合法、安全前提下推動兩岸觀光交流。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也表示，觀光不應被視為政治立場的延伸，而應回歸促進人與人交流、帶動地方經濟的本質。面對兩岸情勢，與其全面封閉或一次性開放，不如先從小規模踩線、專業交流、地方合作及產業參訪等方式循序漸進，累積經驗、建立秩序，也讓主管機關同步檢視風險、完善配套，更符合產業與社會的實際需求。

兩岸 福建 疫情

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