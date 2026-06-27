迎戰少子化與AI浪潮 2026高醫大論壇：婦幼照護不再有斷點

面對台灣少子化挑戰，每一位新生兒都顯得格外珍貴。童綜合醫院總院長童敏哲於2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」中指出，目前台灣平均每對夫妻僅生育0.75名孩子。根據衛福部推估，今年全台新生兒人數恐首度降至約9萬人。面對人口結構改變與AI浪潮，多位專家在論壇中也表示，未來醫療將發展AI結合區域醫療協作、智慧照護與數據治理，打造以病人為中心的整合照護模式。

少子化催生產護升級 AI守護新生兒安全

在「少子化、精緻化」趨勢下，家長對母嬰安全與照護品質的要求大幅提升。童敏哲分析，過去被視為偏鄉的台中海線地區，近年因產業發展帶動人口快速成長，其中梧棲區近六年人口成長率達10.82%。

為此，童綜合醫院選擇在此扎根護理之家。童敏哲認為，在少子化時代，未來產後照護將朝向醫療、智慧與預防並重的模式發展。在導入AI智慧監控系統後，可24小時持續觀察嬰兒狀態，透過影像辨識與感測技術，即時偵測嬰兒是否出現異常警訊，當系統判定有風險時，會立即通知護理人員前往確認，大幅縮短發現異常到介入處置的時間，降低照護死角。

十年婦產醫療空窗補上 岡山打造婦幼照護新基地

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院自2024年正式開幕，致力於解決岡山地區十年來缺乏婦產科的困境。院長黃炫廸指出，醫院引進SDR感官式樂得兒房，研究指出，透過調節光影與音效，可促進產婦分泌褪黑激素與催產素，有效降低止痛藥需求、縮短待產時間與降低剖腹產率。

針對產後大出血等嚴重併發症，建立「大量輸血警示系統」，若需進行血管栓塞救治，則由影像醫學科團隊隨時待命支援。此外，院內配置10位兒科專科醫師，並加入衛福部「幼兒專責醫師計畫」，確保每位嬰兒皆有專責照護，提供24小時兒科急診。

開院至今，已接生450位寶寶，兒科急診服務更突破1萬人次，成為在地母嬰的後盾。

數據決策串起區域醫療布局

人工智慧（AI）應用與數據相關，台灣醫務管理學會秘書長黃明國指出，醫療院所經營相關數據具「多維」特性，包括醫院財務情況、每日手術量、社區民眾疾病發生情況等，經營者都須納入考量，各家醫院都設有「駕駛艙」系統，供經營者掌握最新數據，若應用AI進行數據清洗、建模後，幫助預測疾病需求發展趨勢，將有助強化決策品質，包括醫院資源配置、收入結構等。

黃明國舉例，他曾參與高醫岡山醫院籌備過程，當時評估醫院設置時，考量重點包括疾病、醫療資源、社會需求等面向，包括分析當地民眾前20大疾病排序，其中多少罹病民眾需至外地就醫，並分析既有醫療資源，當時發現岡山地區婦產科、小兒科診所匱乏，另也考慮社會需求，因岡山地區位處南部半導體S廊帶，將有高科技產業進駐，可能帶來人口結構轉變，體現數據「多維」特性。

AI臨床應用，現行著重急重症、慢性疾病管理等，黃明國指出，因應國內醫療環境變遷，AI應用應走向預防保健、民眾健康管理，歷年每當健保財務收支失衡，執政者便會提出重大改革，近年個別醫院總額「做剛好最好」機制，讓醫院經營管理空間消退，研判未來7年將走向「論人計酬」模式，如何利用AI達成健康促進、延緩疾病，將是醫院未來發展重點之一。

智慧醫療不能各自為政

「國內從未在智慧醫院設法整合。」黃明國說，我國智慧醫療多打「個別戰」，各家醫院各自與科技產業簽約，未實施整合，導致諸多重複、無效嘗試，「每家醫院都在試，卻沒有成功產品」，即使成功，經驗也難複製，為目前瓶頸，為此，衛福部提出以FHIR病歷格式讓醫院資料互通，若未來醫療院所採相同標準，科技業者與醫療院所合作模式更友善，智慧醫療發展值得期待。

在AI醫療浪潮下，醫學生應「會用AI，但不被 AI 掌控」。高雄醫學大學副校長黃友利說明，目前高雄醫學大學也正落實「AI倫理準則」，他指出，醫學生必須學會操作科技工具，但「不被AI掌控」，確保醫療決策的自主性。

中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱進良則勉勵年輕世代，在投身醫療科技化浪潮時，秉持「照起工、做工課」的態度，從基礎打起、一步一腳印，保持關懷病人的初衷。

中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱進良也勉勵年輕世代，在投身醫療科技化浪潮時，秉持「照起工、做工課」的態度。圖／聯合報健康事業部提供

高雄醫學大學副校長黃友利說明，目前高雄醫學大學也正落實「AI倫理準則」，醫學生必須學會操作科技工具，但「不被AI掌控」，確保醫療決策的自主性。圖／聯合報健康事業部提供

在「2026高醫大論壇 深耕台灣AI醫療新願景」中，（右起）高雄醫學大學副校長黃友利、中華民國高雄醫學大學校友總會理事長邱良進、童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院院長黃炫廸、台灣醫務管理學會秘書長黃明國共同參與「醫療整合協作與發展」高峰會談。圖／聯合報健康事業部提供

台灣醫務管理學會秘書長黃明國解釋，我國智慧醫療多打「個別戰」。為此，衛福部提出以FHIR病歷格式讓醫院資料互通，若未來醫療院所採相同標準，科技業者與醫療院所合作模式更友善，智慧醫療發展值得期待。圖／聯合報健康事業部提供