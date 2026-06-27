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毒駕滿街跑醫院卻缺依托咪酯？ 食藥署澄清：庫存31萬毫升無缺藥之虞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署署長姜至剛強調，依托咪酯為管制用藥，目前庫存31萬1600毫升，供應充足無缺藥之虞。本報資料照片
衛福部食藥署署長姜至剛強調，依托咪酯為管制用藥，目前庫存31萬1600毫升，供應充足無缺藥之虞。本報資料照片

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）近年遭不肖人士摻入電子煙彈濫用，引發多起毒駕案件。一名輔大附醫住院醫師於社群平台發文感嘆，依托咪酯原用於醫療上的麻醉鎮靜劑，如今疑因被濫用，使院內藥劑缺貨。對此，輔大醫院澄清，院內並無缺藥；衛福部食藥署署長姜至剛強調，依托咪酯為管制用藥，目前庫存31萬1600毫升、1600瓶，可供應1.5年，無缺藥之虞。

該名住院醫師在社群平台Threads發文指出，前幾日於加護病房為病人插管，與總醫師學長討論使用何種鎮靜麻醉時，對方提及去年一篇登上國際權威期刊新英格蘭雜誌（NEJM）文章，已為依托咪酯平反，但欲使用該藥品為病人執行插管前鎮靜，「但我們醫院缺貨，有夠荒謬，馬路上每天有人吸這個撞來撞去，結果醫院沒有！」

食藥署指出，目前國內醫療使用之依托咪酯藥品供應充足，可滿足臨床醫療需求，該署對醫用依托咪酯自輸入、流通至醫療機構使用均依「管制藥品管理條例」嚴格管理，並透過流向管理及稽查機制，未發現有合法醫療用藥流出作為非法製毒或吸食用途原料之情形，將持續與檢警調等機關合作，加強查緝非法來源，保障民眾醫療用藥需求。

輔大醫院副院長龔家騏表示，由於原廠依托咪酯已停產，政府後續採專案進口同成分藥品Hypnomidate，輔大附醫自2024年4月起依法採購使用，以維持臨床醫療需求。

此外，Hypnomidate在院內屬於嚴格管制藥品，目前僅限麻醉科於手術麻醉插管時依醫療需求領用，一般科別醫師無法取得，且不作其他用途，相關管理及領用流程皆依規定執行，目前院內供應穩定，沒有缺藥情形。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

食藥署 喪屍煙彈 輔大醫院

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