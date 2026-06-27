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全台機構住宿床位還缺8700床 衛福部喊話：力拚2028年供需平衡

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣已進入超高齡社會，國內機構住宿量能仍缺8700多床，衛福部次長呂建德今表示，預估2028年供需可望趨於平衡。本報資料照片
台灣已進入超高齡社會，國內機構住宿量能仍缺8700多床，衛福部次長呂建德今表示，預估2028年供需可望趨於平衡。本報資料照片

台灣今年進入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，因應超高齡化社會，長照3.0於今年提前上路。過去長照大量挹注居家照護資源，24小時的機構住宿資源嚴重缺乏，根據衛福部統計，今年全台機構床位需求為13萬張床，但現行僅能提供11萬床，尚缺8700床，衛福部次長呂建德表示，欠缺床位預估2028年可達供需平衡。

呂建德今出席台灣健康經濟學會舉辦「2026春夏工作坊」，探討長照3.0下的挑戰與契機。呂建德表示，長照1.0至今展開的3.0，不僅在經費預算上從49.5億元，提升至今年1153億元；長照服務人力已從1.0時期的2.5萬人至目前的10萬人；薪資也從2萬4000元提高至平均4萬2000元以上；服務據點則從720處增至1萬5804處，逐步建構全國長照服務網絡。

不過，根據統計台灣老人居住型態改變，三代以上家庭減少，兩代家庭增加。呂建德說，比較2022年與2017年的調查，55至64歲者的理想居住安排中，「獨居」比率增加3.68百分點、「和親友同住」增加2.29個百分點；65歲以上的理想居住安排，「和子女同住」增加2.37個百分點。因此未來醫療機構、照顧設施需求、罹患重大疾病的病人數及社會保險給付費用，都可能大幅擴增。

長照3.0將以健康老化、在地安老及安寧善終為主軸，並打造照顧共榮圈，目前全台7749個村里中，已設有5204個社區照顧關懷據點，目標在2032年前達成「一村里一據點」，要以便利商店通路展店模式，打破年齡與身分限制，白天是老人與身障者的共融空間、下午轉為課後照顧、晚上則是媽媽教室等，打造社區共融照顧圈。

另外失能者中有2成有住宿機構的需求，目前全台需求約13萬床，現有供給已接近11萬床，尚缺約8700床，預估2028年供需可望趨於平衡。不過雙北與桃園仍為量能不足區域，未來將結合社會住宅與住宿式機構擴充供給。

呂建德表示，除持續培育本國人才外，也將適度引進外籍中階勞動力，以補足住宿機構及夜間照護人力缺口。並朝「照顧不離職、照顧有喘息」方向推進，研議長照相關照顧假制度，並持續推動高負荷家庭照顧者支持措施。

長照 衛福部 呂建德

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