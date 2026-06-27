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鋒面北移水氣減！明各地留意午後局部大雨 下周三回歸典型夏季天氣
今天上午鋒面已經來到台灣北部近海，隨著鋒面逐漸北抬，台灣周遭環境水氣也會逐漸減少。氣象署表示明天南部地區整日仍有不定時陣雨、雷雨可能，其餘地區則要留意午後局部大雨。下周二後隨著太平洋高壓西伸，各地將回復典型夏季天氣。
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今日上午鋒面和西南風影響，西半部仍有局部豪雨發生，特別是中部地區。入夜後到明天清晨，因西南風影響，中南部沿海偶有明顯雨勢。
鄭傑仁指出，隨著鋒面逐漸北抬離開，明日整體降雨將會更為趨緩。南部地區整日仍有雷雨、陣雨可能，其餘地區降雨趨減，但午後熱力作用，到下周二前，中部以北、南部地區、宜蘭、花蓮、台東、各地山區都要留意局部大雨。
鄭傑仁表示，下周一、周二環境水氣仍多，南部地區、台東縣有不定時降雨，午後西半部都要留意局部大雨可能。但下周三太平洋高壓增強，各地將回到典型以多雲到晴的夏季型態天氣，中部以北、宜蘭、花蓮、台東及各山區則會有午後局部雷陣雨。
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