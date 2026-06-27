桃園直飛華盛頓航線啟用 長榮航空於美辦開航晚宴

長榮航空於美東時間26日晚間在華盛頓特區威拉德洲際酒店舉辦開航晚宴，慶祝「華盛頓－桃園」航線啟用。晚宴由長榮航空總經理孫嘉明主持，駐美大使俞大㵢夫婦、AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson、美國國務院官員、華盛頓機場管理局、華盛頓特區旅遊局代表及產界人士皆出席活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示，華盛頓為美國首都，也是眾多跨國企業與國際機構總部所在地，新航線的開闢旨在深耕北美市場，預期將帶動兩地商務往來與觀光旅遊。駐美大使俞大㵢指出，該直航航線為雙邊關係進程之一，適逢美國建國250週年，期盼藉此加強台美互動。AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson則表示，此為連結兩地首都的首條直飛航線，將提升旅行便捷度。

活動現場展示了皇璽桂冠艙與豪華經濟艙的機上服務用品，並由長榮航空總經理孫嘉明、駐美大使俞大㵢夫婦、AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson、美國國務院台灣協調處處長Ms. Judy Kuo共同進行切蛋糕儀式。

長榮航空華盛頓航線每週營運4班，使用波音787-9客機飛航。華盛頓為長榮航空在北美的第10個航點，加計洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華及多倫多，北美直飛航線每週共計98班。旅客可經由長榮航網轉機至亞洲主要城市，或透過星空聯盟成員及當地合作航空公司，聯營延伸至美洲地區200個以上城市。