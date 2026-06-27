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北市聯醫婦幼專責醫院推全女醫門診 醫界建言助政府留才

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院「婦幼專責醫院」今日揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院「婦幼專責醫院」今日揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

北市蔣萬安推新政北市聯醫婦幼專責醫院今揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊。台灣婦產科醫學會樂見女醫團隊的成立，建議政府可採價值導向給付方式來留才，尤其少子化趨勢下，政府也可編列特別預算支撐團隊運作。

婦幼專責醫院亮點之一「母嬰照護一條龍」，設有家庭化分娩室，並提供婦產科與兒科醫師、護理師、心理諮商師、助產師及個管師攜手共護，另有婦產科、泌尿科、精神科、皮膚科、乳房外科與家醫科的全女醫「好醫門診」。各科別女醫約計1-2人，總計約10多人。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，全女醫團隊是好政策，可提供婦女更佳的照顧，女性就醫時也能減少一些疑慮。他相信，院方成立該團隊前，應該都有評估人力，不然也不會推出。

如何留住醫師人才？他建議，政府在健保方面可採「Pay for Value」方式，設計相關計畫，醫師若達某些KPI可獲加乘的給付；尤其少子化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院的團隊運作。

黃建霈說，樂見女醫團隊成立，但希望外界不要否定男醫師存在的價值。他也談及，醫學院畢業生超過一半仍是男性，婦產科招募住院醫師時，男醫生都不願意來，使得各醫院的男性住院醫師幾乎是零。

北市聯醫兒童醫學部兒童保健科科主任、婦幼專科功能提升專案辦公室副主任黃啟南坦言，年輕醫師選擇專科會考量其經濟規模與趨勢，可能走醫美類、五官科等，比較不願意走小兒科，聯醫招募受訓住院醫師也就是下一代專科主治醫師，真的比較困難。婦幼院區的小兒科醫師人力目前「剛剛好」，持續招募中，畢竟沒有彈性是真的不行的。

黃啟南說，少子化確實是年輕醫師們考量的因素之一，再者是醫院主治醫師要值班、診所比較不需要，以及每位孩子狀況不同，得花時間看診，同樣是看診，但目前健保給付尚未彌補到兒科照護過程中的無形付出，例如如何評估不會表達病情的兒童、醫療器材需備齊多種尺寸的額外庫存成本、家長溝通與親職指導等。

北市 蔣萬安 婦產科

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