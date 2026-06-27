花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒！台鐵鳳林=萬榮慢行 不排除封橋停駛

花蓮萬里溪堰塞湖已於今天中午12時發布紅色警戒通知，台鐵下午1時30分發布訊息，鳳林=萬榮間即時起慢行。台鐵表示，若有危急行車安全，不排除預警性封橋，屆時鳳林=光復間將停駛。

鋒面影響，花東地區也出現大雨，萬里溪上游堰塞湖拉起紅色警報。台鐵公司表示，配合經濟部水利署第九河川局及農業部林保署發布之警戒訊息辦理，因萬里溪堰塞湖監測數據已達紅色警戒，為確保行車安全，鳳林=萬榮間東、西正線新萬里溪橋（K36+005至K36+355），自今日12時47分起列車以時速60公里降速通過，東部幹線列車將有延遲，目前延誤約7至22分鐘。

台鐵公司強調，未來持續依中央災害應變中心指示辦理，若有危及行車安全之虞，採取預警性封橋作業，鳯林=光復間，將暫時停止列車行駛。