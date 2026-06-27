AI不是取代醫師而是助攻！2026高醫大論壇：智慧醫療是下座護國神山

2026高醫大論壇「深耕台灣 X AI醫療新願景」在今天登場。前立委、天成醫療體系創辦人及元智⼤學兼任教授張育美指出，台灣擁有世界頂尖的醫療水準與ICT實力，兩者強強聯手，正是下一波國家的競爭力核心，智慧醫療可望成為台灣下一座「護國神山」，論壇也展現智慧醫療的驚人能量。

從立法到實踐，為智慧醫療鋪設法制基礎

張育美表示，論壇自2016年創辦以來，已邁入第11個年頭，扣除疫情期間停辦，今年迎來第七屆舉辦。這場年度盛會素有高醫人「返校日」與「回娘家」之稱，每年吸引眾多校友齊聚一堂，共享學習成果並促進產學交流。

張育美引述新聞周刊（Newsweek）全球智慧醫院評比數據指出，2022年台灣僅有台中榮總入榜，但2026年最新評比顯示，台灣預計將有13家醫院入榜，數量首度超越日本，顯示智慧醫療已成為不可擋的趨勢。

她回顧在立法院期間，積極推動醫療科技ABCD架構（AI人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據）及「醫療監理沙盒」倡議，為智慧醫療鋪設法制基礎。並強調，未來醫療競爭力不在於誰擁有最多AI或病床，而在於誰能透過數據治理與平台整合，創造民眾「大健康」的最大價值，並期許高醫人團結一致，共同為台灣智慧醫療開創下一個輝煌十年。

高醫大「AI揪癌」，從大腸鏡輔助到全院智慧中樞

高醫大附設中和紀念醫院院長王照元分享，對抗大腸癌的成果，指出傳統大腸鏡檢查約有25%的瘜肉會被遺漏，高醫導入AI輔助系統（CADe/CADx），猶如醫師的「第二雙眼」，能將腺瘤判讀率提升超過10%，病灶遺漏率降低約50%，並避免17%不必要的瘜肉切除。

高醫大與鴻海合作開發的全球首例智慧內視鏡AI Agent—「CoDoctor Endovia」。該系統以輝達（Nvidia）運算平台，能在檢查中即時進行影像辨識、毫秒級病理分類與3D導航，並自動生成報告，大幅減輕醫護負擔。

王照元強調，AI不會取代醫師，而是「人機協作」的輔助工具，未來將從縮短流程、輔助診斷，走向預防醫學與精準醫學。目前醫院正建立「AI醫療全生命週期治理平台」，目標是將AI升級為統籌全院資源的「智慧中控大腦（Hospital AI Ops Center）」，並期許高醫大成為亞太區智慧醫療的「領航輸出者」。

長庚打造「無邊界醫院」，AI輔助、醫師最終把關

林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，長庚自2018年成立全台首座AI中心以來，已培育約600名AI人才，推動超過190件AI諮詢與研究計畫，並成功將27項AI應用導入臨床，讓人工智慧真正走進醫療第一線。

陳建宗指出，目前AI最成熟的應用仍是醫學影像判讀，包括骨折、骨質疏鬆、肋膜積水及主動脈剝離等，都能協助醫師更早發現異常。他以心電圖為例，只要病人完成檢查，AI便能預測心衰竭、心肌梗塞、中風甚至死亡風險，若病人超過三個月未接受心臟超音波檢查，系統也會主動發出警示，提醒醫師及早安排進一步檢查。

除了診斷輔助，生成式AI也已開始協助醫療現場，包括口述生產紀錄、護理照護紀錄、病歷整理及院內超過670項行政規章查詢，大幅減輕第一線醫護行政負擔。

對於AI是否取代醫師，陳建宗以「特斯拉自動駕駛」妙喻：「AI像自動駕駛，萬一出事，罰單還是寄給車主。醫療診斷單最終仍須由看診醫師簽字負責。」他強調，AI的目標是減少重複性工作，讓醫護回歸有溫度的照護。

鴻海宣示「做莊」 ，數位健康不是為營收，是為「見眾生」

海科技集團B事業群數位健康總經理姜志雄指出，鴻海將數位健康納入「3+3」策略是為了「見眾生」而非營收。他強調，台灣擁有全球最強的ICT與醫療科學，鴻海參與數位健康不是要在供應鏈「卡位」，而是要「做莊」，讓全世界的數位健康標準跟著台灣走，將其打造為台灣第二座護國神山。

該公司與高醫大附醫合作的大腸鏡AI代理，是由輝達提供邊緣大腦與雲端運算，結合醫院院內數據，在整合鴻海AI演算法，形成「算力、算法、數據」閉環，醫師肉眼難以辨識的微小、扁平大腸內瘜肉，這套大腸鏡AI代理可作為醫師「第二雙眼睛」，幫醫師分憂解勞，達到事半功倍目標。

除大腸鏡AI代理等數位世界中的A「AI協思者」，隨AI發展，物理世界中的「AI協作者」也將成趨勢。姜志雄指出，鴻海與童綜合醫院合作的「小型自主運輸機器人」暱稱為「大白」，在院內實驗室中，協助運送各類實驗必需品，距離雖僅短短25、50公尺，對醫護人員而言，每天數百趟往反相當辛苦。與榮總體系合作的護理機器人，則分擔護理師衛教、運送工作，人機協作減輕護理壓力。

AI也可用於解決傳統醫療資訊系統（HIS）限制，鴻鴻海科技集團B事業群數位健康處長劉秉昊指出，老舊HIS系統無法支援健保論質計酬（P4P）申報，相關回饋申請難被量化，獎勵申請遇到困難，對病人而言，個別醫療行為資料雖可上傳，卻缺乏整合，疾病歷程被切成孤立事件，無法達到全人關懷，鴻海與天成集團合作的次世代HIS系統，可解決這類困境。

劉秉昊說，這套次世代HIS系統運用AI、雲端等資訊工具，將病人疾病歷程從預防至追蹤進行整合，成為「全人全程照護生態系」，並提升資料交換速度與準確性，加速醫療給付申請作業程序，並強化資安，確保病人隱私不外流，導入後醫院HIS系統維護成本可下降3成，護理人員重複輸入作業減少，文書時間下降5成，且病人異常事件偵測速度提升、病安事件發生率下降。

高醫「華山論劍」展AI實力，呼應「健康台灣」智慧願景

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國，在論壇中呼應張育美觀點。他回顧，高醫大在AI領域的布局極具遠見，兩年前在高醫大董事長陳建志的擘畫下，校內已導入兩顆價值各百萬美金的晶片，為智慧醫療建構了龐大的運算基礎，這份前瞻眼光如今已陸續展現具體成果。

陳相國更以「華山論劍」比喻今日與會陣容，點評各「門派」的獨門絕技，並稱讚王照元領導的高醫團隊，成功開發AI偵測系統，能大幅縮短大腸鏡報告產出時間；陳建宗率領的長庚體系，則是全國最早成立AI中心的醫療機構，目前已有27項AI應用於2025年正式進入臨床，成果斐然。

他指出，這些發展方向與當年協助總統賴清德撰寫「健康台灣」政策白皮書時，將AI納入「智慧力量運用」願景的規劃完全契合，顯示醫界與國家政策的發展路徑一致，也讓智慧醫療成為護國神山的願景更具實踐基礎。

「2026高醫大論壇 深耕台灣AI醫療新願景」在張榮發國際會議中心舉行。記者曾學仁／攝影